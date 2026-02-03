Independiente Rivadavia volvió a festejar ante Sarmiento y es puntero

La Lepra se impuso por 2-1 en Mendoza para treparse a la cima de la Zona B del Torneo Apertura.

03/02/2026

Independiente Rivadavia ratificó su gran arranque de campeonato y venció 2-1 a Sarmiento en el estadio Bautista Gargantini, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El equipo mendocino fue dominante durante gran parte del encuentro y volvió a ilusionar a su gente.

Los goles de la Lepra mendocina los marcaron Fabrizio Sartori, a los 21 minutos del primer tiempo, y Alejo Osella, a los 7’ del complemento. El descuento del Verdolaga llegó a través de Junior Marabel, a los 24 minutos de la segunda mitad.

Con este triunfo, los dirigidos por Alfredo Berti mantienen el puntaje perfecto, suman nueve unidades y son los únicos líderes de la Zona B. En tanto, el conjunto de Facundo Sava quedó noveno, con tres puntos.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Estudiantes de Río Cuarto el lunes 9 de febrero desde las 21:30, mientras que Sarmiento será local ante Atlético Tucumán el domingo 8 a partir de las 17:00.

La primera llegada clara fue para la visita. A los 4 minutos, un lateral largo permitió el cabezazo de Yair Arismendi, que se estrelló en el travesaño.

El local abrió el marcador a los 21’, tras un córner al primer palo que fue peinado y, luego de un rebote, le quedó a Sartori, quien definió de primera para el 1-0.

Antes del descanso, Matías Fernández volvió a avisar con una subida por derecha y un remate alto y cruzado, que pasó muy cerca del travesaño.

El segundo gol llegó temprano en el complemento. A los 6 minutos, Alejo Osella capitalizó un error en un pase atrás de Jhon Rentería, encaró por izquierda y venció a Javier Burrai con un disparo alto.

Sarmiento logró descontar a los 24’, cuando Rentería envió un centro atrás y Junior Marabel empujó la pelota al gol para el 2-1.

En tiempo de descuento, la Lepra tuvo el tercero con una gran combinación entre Gonzalo Ríos y Sebastián Villa, que dejó mano a mano al colombiano, pero Burrai evitó el gol con una buena intervención.

Otra noche sólida de Independiente Rivadavia, que confirma su buen momento y se afirma como uno de los grandes protagonistas del inicio del torneo.