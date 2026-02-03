Lanús no lo pudo sostener y dejó escapar la chance de subirse a la cima sobre el final

El Granate vencía a Instituto por 2-1 en Córdoba, pero se durmió y el local lo empató en el descuento.

03/02/2026

Lanús e Instituto igualaron 2-2 en un encuentro vibrante y de trámite parejo, correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura, disputado en el estadio Monumental Juan Domingo Perón.

Los goles del Granate llegaron en el complemento por intermedio de Sasha Marcich, a los 9 minutos, y Marcelino Moreno, a los 26’. Para la Gloria, Franco Jara abrió el marcador de penal a los 25’ del primer tiempo, mientras que Matías Gallardo selló el empate definitivo a los 48’ del segundo período.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se mantiene como líder invicto del campeonato local y ahora se enfocará en el cruce ante Talleres de Córdoba, el próximo lunes desde las 19:15 en La Fortaleza.

Por su parte, el conjunto cordobés consiguió su primer punto en el certamen luego de dos caídas consecutivas frente a Vélez y Platense. En la próxima jornada, deberá visitar a Gimnasia de Mendoza el domingo 8 de febrero a las 22:15.

El primer tiempo fue intenso y con situaciones claras. Instituto se puso en ventaja tras un penal ejecutado por Franco Jara, sancionado luego de una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Alex Luna dentro del área. A instancias del VAR, el árbitro Bryan Ferreyra convalidó la pena máxima.

Desde allí, la visita generó las mejores ocasiones, pero se topó con varias intervenciones decisivas de Nahuel Losada, que sostuvieron al Granate en partido hasta el descanso.

En el complemento, los ingresos de Dylan Aquino y Nicolás Morgantini le dieron mayor movilidad al ataque local. A los 9 minutos, una gran combinación entre Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo dejó a Sasha Marcich mano a mano con Manuel Roffo, y el lateral definió con un zurda cruzado para el 1-1.

A los 26’, el propio Moreno dio vuelta el marcador con un remate que contó con una respuesta floja del arquero de Instituto, tras otra asistencia de Castillo, uno de los puntos altos del segundo tiempo.

Cuando parecía que Lanús se quedaba con la victoria, Instituto reaccionó en el cierre. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Matías Gallardo apareció por el segundo palo, ganó en las alturas y conectó de cabeza para decretar el 2-2 final.