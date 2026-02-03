España quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

El proyecto del presidente del Gobierno Pedro Sánchez forma parte de una iniciativa más amplia para mejorar la regulación de las plataformas digitales y proteger a los niños frente a contenidos nocivos.

Hoy 21:59

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái un paquete de medidas para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia para mejorar la regulación de las plataformas digitales y proteger a los menores frente a contenidos nocivos como pornografía, discurso de odio e información dañina.

El anuncio apunta directamente a plataformas como Instagram, TikTok, X, Facebook o Snapchat, que deberán impedir el acceso a usuarios que no alcancen esa edad mínima, incluso si cuentan con autorización de sus padres.

En la actualidad, la legislación española fija en 14 años la edad mínima para registrarse en redes sociales, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Sin embargo, esta nueva iniciativa del Poder Ejecutivo de España busca elevar ese umbral hasta los 16 años mediante una modificación de la ley de protección de menores en entornos digitales, que ya se encuentra en trámite parlamentario.

A diferencia de otros modelos regulatorios, la propuesta no contempla excepciones por consentimiento parental. El acceso quedaría directamente bloqueado para cualquier menor de 16 años, sin margen de interpretación para las plataformas.