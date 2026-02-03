Video: una mujer destrozó el auto de su expareja con un martillo y quedó filmada

La violenta secuencia fue registrada en video por vecinos y las imágenes ya forman parte de la denuncia policial.

03/02/2026

Un violento episodio ocurrió este martes en la localidad bonaerense de General Madariaga, cuando una mujer atacó con un martillo el vehículo de su expareja a plena luz del día y frente a testigos.

Según el parte oficial, la víctima es un comerciante de 70 años, identificado como Oscar Lucero, quien relató que el ataque se produjo mientras se encontraba trabajando en su negocio. La acusada es su expareja, una mujer de 46 años, identificada como Ana Rosmeri Peñalo.

Las grabaciones muestran a la mujer visiblemente alterada, descalza y con un martillo en la mano, caminando alrededor de una camioneta roja estacionada sobre la vía pública. En las imágenes se la observa intentando provocar daños en distintos sectores del rodado y, finalmente, descargando varios golpes sobre el parabrisas, que terminó con abolladuras visibles. También se registraron daños en los espejos laterales del vehículo.

De acuerdo con la declaración del denunciante, el episodio no habría sido aislado. Lucero aseguró que viene siendo víctima de hostigamiento reiterado por parte de la mujer en su lugar de trabajo, con el objetivo de provocarlo y generarle molestias constantes.

El hecho se produjo en una zona transitada de la ciudad, lo que generó sorpresa entre vecinos y transeúntes, algunos de los cuales registraron la escena con sus teléfonos celulares. Ese material audiovisual fue aportado a la causa y resulta clave para la investigación.

Tras radicar la denuncia, el hombre solicitó medidas de protección, entre ellas una prohibición de acercamiento para su expareja y la entrega de un botón antipánico, con el fin de prevenir nuevos episodios de violencia.