Infancia vulnerable: prevenir o castigar, esa es la cuestión

La criminalización temprana no resuelve las causas profundas del problema, por el contrario, solo refuerza trayectorias de exclusión.
Por Susana Stock, en Clarín
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La infancia en contextos vulnerables constituye hoy uno de los desafíos prioritarios para nuestra sociedad. Miles de niños, niñas y adolescentes crecen atravesados por condiciones de pobreza estructural, desigualdad social, violencia familiar y comunitaria, y dificultades en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Estas situaciones afectan su bienestar presente y condicionan de manera profunda sus trayectorias de vida futuras.
Las políticas públicas orientadas a la infancia deben priorizar la prevención. Intervenir de forma temprana resulta más efectivo y socialmente más sostenible que actuar cuando el daño ya se ha consolidado.
En este escenario, la familia ocupa un lugar central en la crianza y educación de las generaciones futuras. Muchas familias requieren hoy acompañamiento específico para ejercer sus funciones parentales en contextos atravesados por la incertidumbre y la fragilidad de los lazos sociales. A la vez que enfrentan problemáticas simultáneas como desempleo, precariedad habitacional, sobrecarga de cuidados, consumo problemático, violencia intrafamiliar, negligencia parental, embarazos adolescentes o ausencia de redes de apoyo.
La pedagogía y la educación familiar son hoy herramientas fundamentales dentro de las estrategias de prevención e intervención. Los dispositivos de intervención familiar, a través de equipos interdisciplinarios -orientadores familiares, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, profesionales de la salud- cumplen un rol clave en el acompañamiento y la orientación para favorecer hábitos saludables, forjar valores, cultivar la espiritualidad, adquirir las habilidades para la resolución pacífica de conflictos y construir una cultura de cuidado.
Pensar la infancia, y más aún en contextos vulnerables, implica asumir que no se trata de una problemática individual, sino de una responsabilidad colectiva.
¿Queremos una sociedad que responda a la vulneración de derechos en la infancia con más castigo, o una que invierta de manera sostenida en políticas públicas de prevención, educación familiar y acompañamiento temprano?
Este debate adquiere especial relevancia en el contexto actual, atravesado por las discusiones en torno a la reforma del Código Penal y la propuesta de baja de la edad de imputabilidad. Abordar la problemática de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal exclusivamente desde una lógica punitiva implica desconocer los múltiples factores condicionantes que anteceden a esas conductas.
La criminalización temprana no resuelve las causas profundas del problema, por el contrario, solo refuerza trayectorias de exclusión. En esta línea de pensamiento, hablar de factores condicionantes y no determinantes anima a gestionar cambios, a moldear conductas sociopáticas a través de la observación e imitación de comportamientos prosociales de adultos responsables. Ese aprendizaje, en primera instancia, se recibe en la familia.
En materia de infancia se exige priorizar políticas de prevención, protección integral y fortalecimiento familiar por sobre respuestas penales anticipadas. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 establecen que el sistema penal debe ser el último recurso y que toda intervención estatal debe orientarse al Interés Superior del Niño. El debate sobre la imputabilidad interpela a la sociedad a buscar respuestas como parte del problema y de la solución.
Por ello, vale reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos. Porque esa sociedad la construimos entre todos. Seguramente, nos introducimos en un dilema existencial o en un cuestionamiento altamente sensible. Lo racional se enfrenta a lo sensible y por qué no, a lo justo.