Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija de 4 años

La pequeña había caído al pozo de unos 10 metros de profundidad mientras jugaba.

04/02/2026

Un hombre se arrojó dentro de un aljibe para salvar a su pequeña hija, de cuatro años, quien había caído al pozo mientras jugaba en una finca en Cosquín, ubicada al noroeste de Córdoba.

El hecho se produjo en una casa de esa localidad, en el valle de Punilla, cuando la pequeña cayó accidentalmente dentro del aljibe, de unos diez metros de profundidad. Al darse cuenta de lo sucedido su padre no dudó en tirarse dentro del pozo para ayudar a la niña.

Allí, el hombre y su hija aguardaron la llegada del personal de Bomberos de Cosquín, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Ambos fueron entregados inmediatamente al servicio de emergencias Cremed, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Allí, los médicos constataron que solo tenían lesiones leves, aunque quedaron en observación por prevención. En el operativo también participó la Guardia Urbana Municipal y la Policía provincial.

