El Ministerio de Seguridad lanza un sistema de big data para centralizar datos de las fuerzas federales

La creación del nuevo sistema le permitirá a cada Fuerza la carga de datos de operativos, procedimientos, intervenciones y resultados en todo el país con el objetivo de agilizar y hacer más confiable el envío de información.

04/02/2026

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad Nacional comunicaron la creación de un nuevo sistema que le permitirá a cada Fuerza la carga de datos de operativos, procedimientos, intervenciones y resultados en todo el país con el objetivo de agilizar y hacer más confiable el envío de información.

En la Resolución 108/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se informa que la cartera de seguridad tuvo la necesidad de elaborar un esquema que permita clasificar, armonizar y sistematizar información estadística producida por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Esto se debe porque en la actualidad el relevamiento de dicha información “presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad”.

Frente a este escenario, se requirió del armado del Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que le permita a las distintas Fuerzas “realizar la carga de datos en sus respectivas bases respecto de todos los operativos, procedimientos e intervenciones, como también sus resultados en todo el territorio nacional, a la vez que determine los métodos de envío al Ministerio de Seguridad Nacional para su consolidación, sistematización y análisis para la elaboración de estadísticas e informes con los resultados”.

Con este nuevo sistema se pretende obtener una herramienta de insumo para la planificación y toma de decisiones, sumado a la implementación de políticas públicas de seguridad basadas en la evidencia.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, para su cumplimiento efectivo, estará conformado por siete componentes:

- Intervenciones: todas las intervenciones ordinarias o extraordinarias en el marco de la prevención del delito, como respuesta ante el delito, en el mantenimiento del orden público o en tareas de contención o rescate ante desastres naturales y accidentes, así como, el personal o elementos logísticos desplegados en las intervenciones.

- Recursos Humanos: cantidades, jerarquías y locaciones de destino del personal operativo, personal de seguridad y personal civil en tareas administrativas o cualquier miembro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales sin importar si se encuentra bajo licencia, en custodias o consignas fijas, así como todo aquel que desempeñe un rol activo y por tiempo indeterminado en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

- Incautaciones: el decomiso, secuestro, incautación o congelamiento de bienes en el marco de una intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

- Involucrados: todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos en los que hayan tomado intervención las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea que hayan quedado detenidos, aprehendidos, demorados o hayan sido liberados.

- Logística: las cantidades totales de vehículos o elementos logísticos en posesión de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

- Fallecidos y heridos: el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, fallecidos o heridos en el cumplimiento de sus funciones o ante hechos ocurridos mientras se hallasen fuera de servicio.

- Abatidos: civiles intervinientes y terceros damnificados abatidos por el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Tanto las Fuerzas Policiales, como de Seguridad Federal, deben adecuar sus procedimientos y normativas internas a efectos de establecer un área de referencia única, la cual estará encargada de implementar el nuevo sistema. La misma debe contar los medios necesarios para requerir, procesar, sistematizar, almacenar y proveer los datos.

El área de referencia seleccionada tendrá las siguientes responsabilidades:

- Resguardar por el plazo mínimo de 20 años la información remitida a la Dirección Nacional de Estadística Criminal.

- Revisar y optimizar los procesos internos relacionados con la obtención, validación y generación de los datos estadísticos.

- Unificar criterios de carga, medición y seguimiento de información estadística dentro de la Fuerza interviniente.

- Identificar desvíos en la carga y generación de información, comunicando de inmediato al titular de la Fuerza para su corrección.

- Garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de la información estadística correspondiente a las dimensiones vigentes, tanto para uso interno como para su remisión al Ministerio de Seguridad Nacional.

Se establece a la Dirección Nacional de Estadística Criminal “como único canal para la recepción de la información estadística remitida por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en el marco del SIEFFSS.

Por último, tendrá la responsabilidad exclusiva de la distribución de las estadísticas elaboradas, garantizando en todo momento la integridad, confidencialidad y oportunidad de los datos.

