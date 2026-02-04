Talleres sufrió, pero venció a Argentino de Merlo en la Copa Argentina

El pibe Giovanni Baroni puso el primer tanto a los 90' y en el descuento, Valentín Depietri liquidó la historia con el elenco del conurbano jugado en ataque. Se medirá en 16vos al ganador entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.

04/02/2026

Talleres sabía que en este partido se jugaba mucho. El conjunto de Carlos Tevez no tuvo el arranque que esperaba en el Apertura y por más que debutó con un buen triunfo ante Newell’s, en los últimos dos encuentros dejó más dudas que certezas. Del otro lado lo esperaba Argentino de Merlo, que con la llegada de Cristian Tula dio un enorme salto de calidad: fue de los grandes animadores de la Primera B y se quedó en las puertas de la final del Reducido.

En los papeles era un cruce más que accesible para el conjunto cordobés. Pero e n la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa, y eso el Matador, que sigue con la herida fresca de la eliminación ante Deportivo Armenio en esta misma instancia un año atrás, lo sabe muy bien.

El primer tiempo se jugó como quiso la Academia del Oeste, que estuvo cerca de la hazaña. Con menor posesión pero una idea un poco más clara de juego, generó una enorme incomodidad a Talleres, al que le costó encontrar línea de pase y tuvo muy poca profundidad. Con una ausencia de generación de juego, con delanteros poco conectados entre sí y Ronaldo Martínez que casi no tocó la pelota.

La más clara de los primeros 45’ la tuvo Talleres de pelota parada: un tiro libre muy bien ejecutado de Cáceres que se metía por debajo del travesaño pero Tello llego a arañar para evitar el primero.

En la segunda mitad Talleres salió con otra energía, y todo el mérito se lo lleva Giovanni Baroni, que desde su ingreso se cargó al equipo al hombro. El juvenil entró por Río y le cambió la cara al Matador, sumando ataque y habilidad para que de a poco la T se vaya imponiendo en el Coloso.

Con 17 años recién cumplidos, la joya albiazul viene de hacer su debut con asistencia ante Newell’s en la primera fecha y también se encargó de asistir ante Vélez. Ayer, convirtió su primer gol a los 90’ para evitarle a los cordobeses la tanda de penales y meterse en 16avos del certamen. A los 97, Dipietri se encargó de convertir el 2-0 para terminar de liquidar el partido.