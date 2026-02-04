Platense se impuso ante Argentino de Monte Maíz y avanzó de fase en la Copa Argentina

El equipo de Vicente López ganó por 1 a 0 en el marco de los 32avos de final en el Estadio Ciudad de Caseros.

04/02/2026

Era un partido en el que, en los papeles, Platense tenía todo a favor. Y así fue. Llegaba invicto en el Apertura, con dos victorias y un empate, mientras que Argentino de Monte Maíz no jugaba desde noviembre y apenas había acumulado 14 entrenamientos de pretemporada, sin amistosos. Aun así, al conjunto de Primera le costó más de la cuenta y recién sobre el final encontró el alivio, con un cabezazo salvador. 1-0.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Y esa diferencia se notó. Platense fue superior en casi todos los aspectos. Walter Zunino, que venía repitiendo equipo en las primeras fechas, metió un volantazo y cambió a los 11. La apuesta le salió, con varios puntos altos en el Calamar. El equipo se movió bien por adentro, con toques cortos, pero también lastimó por afuera. Mucho de lo mejor llegó por derecha: Agustín Lagos firme en defensa y profundo en ataque, con Tucker y Merlini acompañando bien por ese sector. Eso sí, le faltó contundencia: generó mucho, pero desperdició varias chances claras.

En el segundo tiempo el partido se jugó de ida y vuelta. Incluso, Monte Maíz tuvo una clarísima: Sumavil salió en largo, se filtró entre los centrales y definió apenas al lado del palo. Pero con el correr de los minutos las piernas empezaron a pesar, algo lógico en un equipo con tan poco rodaje. Se replegaron casi todos cerca de su área y Platense tomó el control, probando seguido con remates desde afuera.

Con los cambios, Zunino fue con todo por el gol y renovó la delantera: mandó a la cancha a Heredia, Bosch, Gauto, Amarfil y Zapiola. Y aunque el equipo ya generaba más peligro, sobre todo por el lado de Gauto, de ahí llegó la diferencia. C entro exquisito de Juan para la cabeza de Víctor Cuesta, que marcó su primer gol en el Calamar a los 45 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, en la próxima se medirá con el ganador de San Martín de San Juan y Deportivo Madryn. Y sí… fue un paso Maíz.