Netanyahu volvió a desconfiar de Irán y lanzó una advertencia antes del diálogo con Estados Unidos

Además, el mandatario israelí sostuvo que la Autoridad Palestina “no se involucrará” en el gobierno de Gaza.

04/02/2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dijo este martes al enviado estadounidense Steve Witkoff durante un encuentro en Jerusalén que “no se puede confiar en Irán”, antes de una reunión entre Washington y Teherán planeada para esta semana.

“Antes del viaje del enviado Witkoff para reunirse con un representante iraní, el primer ministro dejó clara su posición de que Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas”, expresó un comunicado de la oficina de Netanyahu.

A la reunión, que duró más de tres horas, también asistieron el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee; el ministro de Defensa israelí, Israel Katz; el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir; y el director del Mossad, David Barnea, reportó Jerusalem Post.

En la misma, Netanyahu enfatizó que el desarme de Hamas, la desmilitarización de la Franja de Gaza y el cumplimiento de los “objetivos de guerra” de Israel deben lograrse antes de que pueda suceder la reconstrucción, compartió la Oficina del Primer Ministro en una declaración vespertina.

Según la PMO, Netanyahu también afirmó que la Autoridad Palestina “no se involucrará en el gobierno de Gaza de ninguna manera”, e informó a Huckabee sobre “las graves violaciones descubiertas en Gaza, incluido el uso de bolsas de la UNRWA para ocultar armas”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Netanyahu también reiteró a Witkoff que “Irán ha demostrado repetidamente que no se puede confiar en que cumpla con sus compromisos”, dijo la PMO.

La visita de Witkoff a Israel se produce antes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Estambul previstas para finales de esta semana, destinadas a evitar el conflicto y reducir las tensiones entre ambas partes.