Un detalle en una foto desató rumores sobre el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín

Un posteo de Clara Darín encendió las especulaciones sobre el posible sexo del hijo que espera la pareja.

04/02/2026

El reciente posteo de Clara Darín en redes sociales provocó una ola de especulaciones al sugerir, de manera no intencionada, el posible género del bebé que esperan Úrsula Corberó y Chino Darín. La imagen, que rápidamente se viralizó, generó debate entre los seguidores y volvió a centrar la atención en el entorno íntimo de la pareja, conocida por su hermetismo en torno a su vida privada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El origen de la controversia fue un carrete de fotos cotidianas publicado por Clara Darín, donde varios observadores notaron la presencia de un body celeste de bebé. “Una semana bien confusa”, escribió la joven para describir su publicación. Para muchos usuarios, este detalle fue interpretado como una señal de que el hijo de Corberó y Darín podría ser varón, debido al significado tradicional que se asocia a ese color en la ropa infantil.

Ni la actriz española ni el actor argentino han realizado comentarios oficiales para confirmar o negar las especulaciones sobre el sexo del bebé. El aparente descuido de Clara Darín bastó, sin embargo, para que el asunto se convirtiera en tendencia y avivara la curiosidad.

La pareja siempre ha manejado su relación con un perfil bajo, manteniendo la discreción desde sus inicios hace más de una década. Su historia comenzó durante el rodaje de una serie y, desde entonces, han decidido dividir su residencia entre Madrid y Buenos Aires para resguardar su intimidad.

El embarazo, que se confirmó tras meses de rumores, representa un momento significativo para la familia Darín. En enero, Ricardo Darín, reconocido actor argentino, participó en un evento social de José Ignacio, Uruguay, acompañado por familiares y amigos. Allí compartió, en diálogo con El País de Uruguay, la expectativa por la llegada de su primer nieto, el cual cambió sus prioridades, aportando alivio tras un año difícil marcado por la pérdida de su hermana.

“Fue un año muy potente en todo sentido. En lo profesional, todo fue bienvenido, pero a la par enfrenté la muerte de mi hermana en enero, así que todavía ando en ese sube y baja emocional”, expresó, para luego agregar: "Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar“.

Ricardo Darín también destacó que cumplir el pedido de su hijo de mantener el embarazo en secreto hasta después de los tres primeros meses fue fundamental para proteger la privacidad de la pareja, pese a que esto le generó algunos reproches en el entorno familiar.

La noticia del inminente nacimiento del nieto ha generado una ilusión renovadora en la familia Darín. “La vida es maravillosa en algunos sentidos y esta noticia, de alguna manera, viene a levantarnos el ánimo. Son de las pocas cosas extraordinarias que tiene la vida: te compensa, casi sin esperarlo, aunque nadie reemplaza a nadie”, reflexionó el actor. Acerca de su próximo rol, admitió: “No sé cómo será, es una página nueva, pero todos me dicen que es de las cosas más espectaculares. Espero que así sea”.

El propio Chino Darín, su hijo, le comunicó la noticia en una etapa delicada. “Me pidió que no dijera nada hasta que se confirmara, después de los tres meses. Así fue. Por supuesto, eso me valió algún reproche en mi casa, pero tenía que respetar su pedido”, comentó. “No lloré, pero estoy emocionado y bastante en calma. Seguramente voy a llorar porque soy llorón”, añadió.

La familia atraviesa así una etapa de fuertes expectativas, combinando el duelo reciente con la ilusión que despierta la llegada del nuevo integrante. Aunque la atención mediática se concentra en el color de una prenda, los protagonistas mantienen su reserva y esperan el momento oportuno para compartir noticias confirmadas.

La llegada del bebé se presenta como una experiencia inédita para la familia, que se prepara para afrontar una etapa llena de cambios y emociones.