Manchester City volvió a ganarle a Newcastle y jugará la final de la Carabao Cup ante Arsenal

Los de Guardiola ganaron 3 a 1 en la vuelta cerrando un global de 5 a 1 en el Etihad. Se medirá ante el elenco de Arteta en el duelo decisivo.

04/02/2026

Manchester City hizo valer la ventaja de la ida y derrotó 3-1 a Newcastle en el Etihad Stadium para meterse en la final de la Copa de la Liga 2025-26. Con un global de 5-1, los Ciudadanos resolvieron la serie temprano y administraron energías para sellar su pase al duelo decisivo ante Arsenal.

El partido se encaminó rápido gracias a Omar Marmoush, que abrió la cuenta a los 7 minutos tras una jugada fortuita en la presión alta. A los 29’, el egipcio volvió a aparecer para empujar una pelota que quedó muerta en el área y firmó su doblete. El golpe definitivo llegó a los 34’, cuando Tijjani Reijnders culminó una contra y marcó el tercero que prácticamente sentenció la historia.

En el complemento, Newcastle adelantó líneas y logró el descuento con una gran acción individual de Anthony Elanga, que venció a James Trafford con un zurdazo cruzado. A partir de ahí, las Urracas crecieron y generaron varias situaciones, mientras el City se replegó y jugó con la ventaja. Incluso Erling Haaland, que ingresó desde el banco, tuvo dos chances claras, pero se encontró con una buena respuesta de Aaron Ramsdale.

Sin sufrir sobresaltos en el cierre, el conjunto de Pep Guardiola confirmó su clasificación y ahora irá por el título ante un Arsenal que eliminó a Chelsea en la otra semifinal. El City vuelve a una final y mantiene su ambición intacta en la temporada.