Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 FEB 2026 | 0º
X
País

Caso Bastián: se despertó del coma y reconoció a sus padres

Macarena Collantes confirmó la evolución del pequeño en sus redes sociales.

04/02/2026

Bastián Jerez, el pequeño que está internado hace días luego de sufrir lesiones de gravedad tras un choque en los médanos de Pinamar, se despertó del coma y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mientras continúa su ardua recuperación y la causa judicial contra los dos conductores y su papá, se conoció que en las últimas horas Bastián “regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

Macarena Collantes confirmó la gran noticia por sus redes sociales y pidió que la gente continúe rezando para la evolución del niño, quien en la actualidad se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

“Hijo jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, señala el escrito de Collantes.

A su vez, la agencia Noticias Argentinas consultó con fuentes del caso y señalaron que, en el detalle técnico, se indica que el pequeño “tiene avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada”.

Durante este casi mes de internación Bastián fue sometido a siete operaciones, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero
  4. 4. La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
  5. 5. La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT