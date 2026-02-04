Arrancó el Torneo Interprensa de fútbol con una fecha llena de goles

La jornada dejó triunfos importantes y ya empieza a perfilar a los primeros protagonistas del certamen.

04/02/2026

Se disputó la primera fecha del Torneo Interprensa de Fútbol, el campeonato que reúne a periodistas y trabajadores de los distintos medios de Santiago del Estero, y el arranque tuvo partidos intensos y varios goles. La jornada dejó triunfos importantes y ya empieza a perfilar a los primeros protagonistas del certamen.

Canal 7 se impuso 3-2 ante Cz Deportivo en un cruce ajustado. En tanto, El Clásico se quedó con los puntos tras la no presentación de Radio Mitre, que cayó 2-0 según el reglamento. Así se completó una primera jornada que dejó mucha expectativa de cara a lo que viene.

En el duelo más parejo de la fecha, Nuevo Diario superó por 4-3 a El Liberal en un encuentro cambiante y con emociones hasta el final. Por su parte, City Prensa fue el equipo más contundente del debut y goleó 6-3 a Figura Deportiva, mostrando poder ofensivo desde el arranque del torneo.

Programación – Fecha 2 (martes 10 de febrero)

21:00 | Cancha 1: Diario El Liberal vs. Figura Deportiva

22:15 | Cancha 1: Nuevo Diario vs. Canal 7

23:15 | Cancha 1: City Prensa vs. El Clásico Radio

23:00 | Cancha 2: Radio Mitre vs. Cz Deportivo