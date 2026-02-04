Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Arrancó el Torneo Interprensa de fútbol con una fecha llena de goles

La jornada dejó triunfos importantes y ya empieza a perfilar a los primeros protagonistas del certamen.

04/02/2026

Se disputó la primera fecha del Torneo Interprensa de Fútbol, el campeonato que reúne a periodistas y trabajadores de los distintos medios de Santiago del Estero, y el arranque tuvo partidos intensos y varios goles. La jornada dejó triunfos importantes y ya empieza a perfilar a los primeros protagonistas del certamen.

Canal 7 se impuso 3-2 ante Cz Deportivo en un cruce ajustado. En tanto, El Clásico se quedó con los puntos tras la no presentación de Radio Mitre, que cayó 2-0 según el reglamento. Así se completó una primera jornada que dejó mucha expectativa de cara a lo que viene.

En el duelo más parejo de la fecha, Nuevo Diario superó por 4-3 a El Liberal en un encuentro cambiante y con emociones hasta el final. Por su parte, City Prensa fue el equipo más contundente del debut y goleó 6-3 a Figura Deportiva, mostrando poder ofensivo desde el arranque del torneo.

Programación – Fecha 2 (martes 10 de febrero)

21:00 | Cancha 1: Diario El Liberal vs. Figura Deportiva
22:15 | Cancha 1: Nuevo Diario vs. Canal 7
23:15 | Cancha 1: City Prensa vs. El Clásico Radio
23:00 | Cancha 2: Radio Mitre vs. Cz Deportivo

TEMAS Torneo Interprensa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero
  4. 4. La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
  5. 5. La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT