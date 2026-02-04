Sebastián Villa respondió a las críticas por su guiño a River y habló de su futuro

Tras volver a jugar en Independiente Rivadavia, el colombiano explicó por qué evaluó ir al Millonario y aseguró que prioriza a su familia: “Soy un trabajador”.

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena luego de su regreso a las canchas con Independiente Rivadavia en la victoria 2-1 ante Sarmiento. Tras el partido, el delantero colombiano respondió a los hinchas de Boca que lo criticaron por su acercamiento a River durante el último mercado de pases y defendió su postura con un mensaje claro: prioriza su trabajo y su familia.

En diálogo con ESPN, el atacante de 29 años explicó los mensajes que recibió tras reconocer su deseo de jugar en el Millonario, pese a su pasado en el Xeneize entre 2018 y 2023. “Por ahí algunos me escribían o me decían en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Yo soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia. Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro”, afirmó.

Aunque su pase a Núñez no se concretó, Villa no cerró la puerta a una posibilidad futura. “Todo puede pasar… Juanfer Quintero es mi hermano y las puertas están abiertas. Hoy sigo defendiendo los colores de Independiente Rivadavia”, sostuvo. Además, se mostró agradecido con el club mendocino: destacó el apoyo de la gente, dirigentes y compañeros, y se ilusionó con hacer una buena Copa Libertadores.

El extremo también reveló que tuvo una oferta del Santos de Brasil que no prosperó y expresó su deseo de volver a la Selección de Colombia. Sobre su situación personal, remarcó que aprendió de sus errores y que busca enfocarse en el presente: quiere aportar al equipo y sostener una etapa de madurez dentro y fuera de la cancha.