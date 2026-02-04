Docente denunció haber encontrado a un boliviano que se estrelló con un avión y terminaron deteniendo a un colombiano

La maestra denunció haber visto a un hombre pidiendo auxilio por haberse estrellado con su avión. La Policía realizaba un control y detuvieron a otro hombre que entró de manera irregular al país.

04/02/2026

Crece la intriga y el misterio en el límite entre las provincias de Santa Fe y Chaco por dos episodios que por el momento no tienen conexión, pero despiertan muchas sospechas al haber ocurrido ambos en la misma zona. La Policía del Chaco demoró este lunes por la noche en el Puesto Caminero María Sara a un hombre de nacionalidad colombiana que ingresó de manera irregular al país, según se constató al llevar a cabo la averiguación de sus antecedentes. Se trata de un episodio que llamó la atención dado que se produjo horas después de un particular suceso registrado a 190 kilómetros de distancia, en la localidad santafesina de Avellaneda.

Según indicaron desde la policía de Chaco, el lunes por la mañana la Policía de Santa Fe los contactó para informarles que una mujer que trabaja como docente en la Escuela N° 6146 Rastreador Fournier de Avellaneda había denunciado que, al entrar al establecimiento educativo, se había encontrado con un hombre que declaró ser extranjero y le pedía ayuda.

“Al abrir el establecimiento, la docente se encontró con un desconocido, según él de nacionalidad boliviana, que pedía ayuda y estaba lastimado”, relató Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco. Según el testimonio de la mujer, el sujeto en cuestión –que parecía de unos 35 años y estaba visiblemente nervioso– le manifestó que se había estrellado con su avioneta en territorio chaqueño.

Dado que no recibió la ayuda que estaba solicitando, siguió camino por su cuenta y con rumbo desconocido.

La situación puso en alerta a las fuerzas de ambas provincias, por lo cual se desplegaron controles en ambas jurisdicciones y sobre el Paralelo 28, que es el que marca el límite entre Santa Fe y Chaco.

En declaraciones al canal NG Federal, Romero contó que fue en el marco de esos operativos que terminaron demorando al hombre de nacionalidad colombiana.

El procedimiento en cuestión tuvo lugar en el Puesto Caminero María Sara, a la altura del kilómetro 983 de la ruta nacional Nº 11, en el cruce con la ruta provincial 13 y 190 kilómetros al norte de Avellaneda.

Fue allí en donde, alrededor de las 20.30 del lunes, personal policial identificó a “un ciudadano de nacionalidad colombiana que iba transitando por la banquina con aspecto de mochilero”.

Romero precisó que desde allí lo trasladaron hasta la comisaría de la localidad chaqueña de Basail, en donde “al consultar sus antecedentes migratorios, descubrieron que había ingresado de forma irregular al país”, razón por la cual ya tenía una infracción.

La consulta con el sistema migratorio de la División Información de Persona Extranjeras arrojó que se trataba de un hombre de 37 años de nacionalidad colombiana, según publicó Diario Tag. Al constatar este dato, la policía procedió a dejar al sujeto a disposición de Migraciones.

Teniendo en cuenta lo que había sucedido en Avellaneda más temprano ese mismo día, desde la policía chaqueña le enviaron una foto del demorado a la Policía de Santa Fe para saber si era el mismo sujeto con el que se había encontrado la docente. Sin embargo, al ver la fotografía la mujer declaró que se trataba de otra persona.

El jefe de la Policía del Chaco afirmó también que, durante los rastrillajes que llevaron a cabo, no dieron con información ni testimonios que indicasen que un avión hubiera aterrizado de manera forzosa o volado a baja altitud por la zona.

Aunque hasta el momento no se había podido establecer una vinculación directa entre ambos episodios, las autoridades seguían investigando.

Lo cierto es que, al menos para la policía chaqueña, es habitual encontrar a inmigrantes irregulares que circulan por su jurisdicción: “Prácticamente todas las semanas tenemos novedades de extranjeros que transitan por la provincia de manera irregular”, tratándose tanto de casos de ingresos irregulares como de autorizaciones transitorias vencidas, señaló Romero.