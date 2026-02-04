Trataron de pasar cocaína oculta en parlantes

Dos hombres terminaron detenidos en Orán tras un control de Gendarmería que desarticuló un ingenioso método de tráfico; el cargamento millonario fue detectado mediante tecnología de rayos X.

04/02/2026

Durante un control sobre la Ruta Nacional N° 50, altura del kilómetro 46, efectivos de la Sección “28 de Julio” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” detuvieron la marcha de un vehículo Renault Kangoo, donde circulaban dos personas mayores y un menor de edad.

Los gendarmes, al comenzar con el registro del rodado, observaron que transportaban dos lonas y mediante el empleo del escáner fijo de la Subunidad observaron en el interior de dos parlantes, paquetes rectangulares similares a los utilizados para transportar droga.

Ante este hecho, se tomó contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien orientó la apertura de los artefactos musicales, constatando la presencia de 40 “ladrillos” con una sustancia blancuzca. Tras someter la misma a las pruebas de Narcotest, los gendarmes de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron la existencia de 41 kilos 225 gramos de cocaína.

La Fiscalía interviniente dispuso el decomiso del estupefaciente y que ambos ciudadanos mayores de edad queden detenidos. Mientras que el menor fue entregado a un familiar.