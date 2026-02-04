Marco Trungelliti y su historia única en la Copa Davis antes del cruce con Corea del Sur

El santiagueño fue convocado por primera vez al equipo mayor tras un recorrido muy particular con la Selección argentina y ya vive la previa de la serie en Busan.

La Selección Argentina de tenis ya se encuentra en Corea del Sur para disputar la serie que entrega un boleto a la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026. Entre los cinco debutantes convocados por Javier Frana aparece un nombre especial: Marco Trungelliti, el santiagueño de 36 años que tendrá su estreno oficial en el equipo mayor tras una historia muy singular con la celeste y blanca.

Su primer contacto con la Copa Davis fue en 2006, cuando con apenas 16 años integró el equipo argentino en la Copa Davis Junior. Aquel conjunto terminó en el séptimo puesto y Trungelliti sumó puntos en las series ante Marruecos, tanto en singles como en dobles. Diez años más tarde volvió a estar cerca del plantel, esta vez como sparring en las recordadas series ante Gran Bretaña y Croacia, en la campaña que terminó con el único título argentino en la Ensaladera en 2016.

Otra década tuvo que pasar para que llegue su gran oportunidad. La convocatoria actual se dio en un contexto atípico, marcado por varias bajas, pero el hoy N°134 del ranking ATP la asume con naturalidad. En diálogo con la AAT, el santiagueño le quitó peso a la numerología por su regreso cada diez años: aseguró que se enfoca en su forma física y en seguir mejorando, y que todavía mantiene el hambre competitivo para cumplir sueños.

Lejos de mostrarse nervioso, Trungelliti disfruta el momento. Recordó que su experiencia como sparring hace una década lo ayudó a entender el clima de una serie de Copa Davis y cree que eso hoy le da tranquilidad. En Busan, el santiagueño vive una oportunidad que tardó 20 años en madurar y que ahora quiere aprovechar al máximo.