La familia Jackson presentó el primer tráiler de Michael, la esperada biopic del Rey del Pop

04/02/2026

Lionsgate ha presentado el primer tráiler completo de Michael, la anticipada película biográfica sobre Michael Jackson, poco antes de su estreno previsto para el 23 de abril. La película relata el ascenso del cantante desde sus años con los Jackson 5 hasta convertirse en el Rey del Pop, con Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael, debutando en el papel principal. La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, mientras que la producción cuenta con el respaldo del patrimonio de la familia Jackson.

El trayecto hacia la fama

El tráiler comienza con una voz en off motivadora, acompañada de escenas dinámicas que muestran los primeros años de Michael Jackson como líder de los Jackson 5. Jaafar Jackson interpreta al artista en una transformación tanto física como emocional. El tráiler recurre a canciones emblemáticas del cantante para subrayar su influencia en la cultura popular y recordar la pasión por sus coreografías y espectáculos. Juliano Valdi, quien encarna a Michael en su infancia, consigue reflejar la inocencia y el talento que impresionaron al mundo durante los primeros años del artista.

En la producción de Michael participan figuras reconocidas como Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, el exigente cabeza de familia, y Nia Long, en el papel de Katherine Jackson, la madre y apoyo emocional del cantante. El elenco también incluye a Miles Teller como el abogado John Branca, Laura Harrier como la ejecutiva musical Suzanne de Passe y Kat Graham como Diana Ross. La historia resalta tanto los aciertos como los desafíos de los inicios de Jackson en la industria musical, así como la compleja dinámica familiar que influyó profundamente en su vida.

Un reparto destacado y la familia en el centro

Jaafar Jackson es Michael

La película pretende mostrar a Michael Jackson en dimensiones que trascienden su música, según señala la sinopsis oficial. Se busca explorar aspectos más personales de su vida, brindando una visión más profunda de su carácter fuera de los escenarios. Los hermanos de Michael están interpretados por Jamal R. Henderson, Tre’ Horton, Rhyan Hill y Joseph David-Jones, quienes dan vida a Jermaine, Marlon, Tito y Jackie respectivamente, completando así el retrato del entorno familiar que acompañó al artista en sus primeros logros.

Otros miembros destacados del reparto son Jessica Sula, quien interpreta a La Toya Jackson, Larenz Tate como Berry Gordy, fundador de Motown Records, y Kat Graham en el papel de Diana Ross. La variedad de personajes apunta a mostrar tanto la construcción de la figura pública de Michael como el papel de las personas que influyeron en su trayectoria profesional y personal. La película busca equilibrar el ascenso a la fama de Jackson con la complejidad de su vida privada.

Expectativas del público y estreno cercano

Desde el anuncio de la película, ha habido mucha especulación sobre el enfoque y los límites que el guión de John Logan abordará respecto a las diferentes facetas y controversias en torno a Michael Jackson. Ni el tráiler ni la sinopsis aclaran si algunos de los episodios más controvertidos de su vida estarán presentes en la película.

El debut de Jaafar Jackson ha recibido elogios del director Antoine Fuqua, quien considera que el joven logra captar la esencia de su tío de una manera auténtica y convincente. Para muchos seguidores, el hecho de que un miembro de la familia Jackson interprete a Michael refuerza la autenticidad del proyecto, especialmente al contar con el consentimiento de los herederos familiares.

El estreno está previsto para el 23 de abril, y los seguidores de Jackson esperan revivir en la pantalla grande algunos de los momentos más importantes del artista, desde sus actuaciones icónicas hasta su transformación en uno de los músicos más influyentes de la historia. Michael aspira no solo a entretener, sino también a ofrecer una nueva visión sobre el legado del Rey del Pop, abriendo la puerta tanto a seguidores de siempre como a nuevas generaciones.