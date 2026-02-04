Newell’s trabaja en un proyecto para tentar el regreso de Messi en 2027

La dirigencia leprosa confirmó que impulsa un plan integral para repatriar a Lionel. El club apunta al primer semestre de 2027, aunque reconoce que hoy no hay nada cerrado.

Newell’s volvió a ilusionar a sus hinchas con el posible regreso de Lionel Messi. Juan Manuel Medina, vicepresidente rojinegro, confirmó que la institución ya trabaja de manera formal en un proyecto ambicioso para intentar que el capitán argentino vuelva a Rosario en el primer semestre de 2027. “Estamos haciendo lo posible para que Leo vuelva, pero por ahora no hay más que eso”, aclaró el dirigente.

La propuesta, según explicó Medina, va mucho más allá de lo futbolístico. El plan involucra a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe y al fútbol argentino en general, con foco en infraestructura y en la construcción de un proyecto deportivo competitivo. La idea comenzó a gestarse en 2024 y fue uno de los ejes de campaña de la agrupación que ganó las elecciones en diciembre de 2025, con Ignacio Boero como presidente.

Durante aquel cierre de campaña, Boero —acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini— asumió públicamente el compromiso de intentar cumplir el sueño. Incluso desde el cuerpo técnico hubo guiños: Favio Orsi, uno de los entrenadores de Newell’s, expresó que sería “hermoso” que Messi pueda jugar en su club de origen. La ilusión, puertas adentro, se mantiene viva.

Por ahora, la realidad indica que Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Tras renovar, el rosarino manifestó su felicidad en el club estadounidense. Sin embargo, nunca ocultó su deseo de jugar en Newell’s: reconoció que es un sueño pendiente, aunque siempre remarcó que su familia pesa en cualquier decisión. Mientras el mundo del fútbol mira su futuro internacional, en Rosario la esperanza sigue intacta.