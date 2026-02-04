Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y crecen las versiones de un encuentro en Londres

El músico británico habría manifestado su interés en reunirse con el mandatario argentino.

04/02/2026

En las últimas horas circuló en la Argetnina una versión que sacudió tanto el ámbito político como el del espectáculo cuando la agenda del presidente Javier Milei se vio atravesada por un rumor inesperado. Mick Jagger, el legendario líder de los Rolling Stones, habría manifestado su deseo de reunirse personalmente con el mandatario argentino.

La información fue dada a conocer por Cristina Pérez en LN+, quien aseguró que el músico británico expresó su interés en mantener un encuentro cara a cara con presidente argentino. “Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo”, afirmó la periodista en su programa. “Un empresario muy importante le escribió a la gente cercana a la presidencia y dijo: ‘Mick Jagger quiere conocer a Milei, está dispuesto a ir donde sea’”, repitió la conductora, profundizando el rumor que ya recorre despachos y redacciones.

El propio Milei, según relató la periodista, habría reaccionado con entusiasmo ante la posibilidad de un encuentro, ratificando su devoción por el líder de Sus Majestades Satánicas. “Lo que me están diciendo es que, cuando le cuentan esto a Milei, dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, concluyó la periodista.

No se trata de una admiración reciente: el presidente argentino nunca ocultó su fanatismo por los Rolling Stones y, en particular, por Jagger. En su juventud, Milei lideró una banda llamada Everest que solía recrear el repertorio de los británicos, y en varias oportunidades contó que la figura del músico marcó su vida. Incluso, el 26 de julio de 2024, ya en funciones como jefe de Estado, Milei le dedicó un mensaje en sus redes sociales al cantante, saludándolo públicamente por su cumpleaños.

Tampoco es la primera vez que surge la posibilidad de un encuentro entre Jagger y Milei. En 2024 ya habían circulado versiones que especulaban con un posible mano a mano entre el legendario artista y el presidente argentino. En aquel momento, se mencionó al exprimer ministro británico Boris Johnson como posible nexo entre ambos, aunque el rumor no se materializó en una reunión concreta. Ahora, la versión vuelve a cobrar fuerza en el marco de una visita oficial a Londres, lo que aumenta las expectativas tanto en el entorno político como en el universo del espectáculo.

La relación de Jagger con el poder político argentino no es nueva. En sus cuatro visitas al país, tanto él como el resto de los Rolling Stones, Keith Richards, Ron Wood y el recordado Charlie Watts, mantuvieron encuentros con presidentes, intendentes y otras figuras de la política local. Una costumbre que la banda suele repetir en cada ciudad que visita, como parte de su agenda paralela a los shows multitudinarios. Pero, para muchos, la primera visita sigue siendo la más icónica.

A más de tres décadas, aquella llegada de los Stones a Buenos Aires en febrero de 1995 permanece en la memoria colectiva. Por entonces, el presidente Carlos Menem buscaba su reelección y la fiebre Stone había tomado las calles, los medios y la agenda política. El artífice del histórico encuentro fue Juan Bautista “Tata” Yofre, extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado y reconocido fanático del grupo. Como asesor presidencial y hombre de confianza del riojano, Yofre fue quien gestionó a reunión entre Menem y los músicos, convencido de que era la postal que la Argentina necesitaba por aquellos días.

Tal como relató el propio Yofre en una nota publicada en Infobae, la llegada de los Rolling Stones fue un suceso que trascendió lo musical. “Por entonces no se hablaba de otra cosa”, contó el exfuncionario, recordando el clima de expectativa que se vivía en el país. El encuentro entre Menem y Jagger fue solo uno de los tantos que la banda mantuvo en sus giras argentinas, confirmando que el magnetismo de sus majestades satánicas seduce por igual a fanáticos, artistas y presidentes.

Mientras tanto, la posibilidad de que el presidente Milei y Jagger se vean las caras en Londres sigue alimentando las especulaciones y el interés de los medios internacionales. Si la reunión se concreta, el mandatario argentino no solo sumará una foto de alto impacto simbólico, sino que también cumplirá el sueño de conocer en persona a uno de sus máximos ídolos.