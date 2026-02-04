María Becerra volvió a sus raíces con un cambio de look impactante: “La Mari de 222”

La Nena de Argentina relacionó su transformación con una etapa clave de su carrera.

04/02/2026

María Becerra sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical, dejando atrás su pelo largo y eligiendo un corte con rapado lateral, con un significado detrás.

La transformación se presenta como un símbolo del inicio de una nueva etapa en la carrera musical de la artista argentina y refuerza su imagen urbana y audaz, conectándola con sus inicios artísticos y marcando una diferencia visible respecto al estilo habitual de Becerra.

Las imágenes publicadas generaron una imediata repercusión en redes sociales, con numerosos comentarios y muestras de apoyo por parte del público. La reacción virtual se hizo notar en pocas horas y posicionó el tema como tendencia.

La propia Becerra, como su novio J Rei elogiaron el trabajo de Ezequiel Rojas, y resaltó su entusiasmo ante este cambio, aludiendo a una “nueva versión” de sí misma vinculada a la etapa de “la Mari de 222” de 2019.

Para sus seguidores, la decisión de la cantante fue una expresión genuina de personalidad y creatividad, en sintonía con los códigos visuales del género urbano y el constante espíritu de renovación de sus proyectos musicales. Con este gesto, Becerra reafirma la conexión emocional con su historia artística y la determinación de abrir nuevos rumbos en su recorrido.