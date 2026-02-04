Pablo Ledesma confía en la remontada de Central Argentino: "Tranquilamente lo podemos dar vuelta"

El DT aseguró que su equipo fue dominador en la ida y cree que en casa pueden dar vuelta la serie de la final de la Región Centro del Torneo Regional ante General Paz Juniors.

04/02/2026

Central Argentino ya pone la cabeza en el duelo de vuelta ante General Paz Juniors, por la final de la Región Centro del Torneo Regional, y su entrenador Pablo Ledesma se mostró optimista de cara a la revancha. A pesar de la derrota en Córdoba, el DT entiende que la serie está abierta y que el equipo tiene argumentos para revertirla en su cancha.

“Tranquilamente podríamos haber salido victoriosos, en dos jugadas nos cambia el rumbo del partido. No deja de ser un resultado tranquilo para afrontarlo en nuestra casa”, analizó Ledesma, quien remarcó que el desarrollo del juego fue favorable a su equipo durante gran parte del encuentro.

Pensando en la vuelta, el entrenador redobló la confianza. “Fuimos dominadores. Se nos cansaron los jugadores y flaqueamos, pero tranquilamente lo podemos dar vuelta. En casa nos hacemos fuertes, ganamos todos los partidos que jugamos”, sostuvo. Para el DT, la fortaleza como local y la jerarquía del plantel son claves para ilusionarse, expresó el entrenador en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

Central Argentino apostará a su localía y al respaldo de su gente para intentar la remontada el domingo. La serie sigue abierta y el conjunto santiagueño se aferra a su invicto en casa para ir en busca de la clasificación.