Central Argentino ya tiene árbitros definidos para la final de vuelta ante General Paz Juniors

El Albo recibirá al Poeta con terna salteña y la obligación de revertir el 2-3 de la ida en la Región Centro del Torneo Regional.

04/02/2026

Central Argentino tiene autoridades confirmadas para el duelo de vuelta frente a General Paz Juniors de Córdoba, por la final de la Región Centro del Torneo Regional. El partido se jugará el 8 de febrero a las 20:00, con una terna arbitral proveniente de la provincia de Salta.

El juez principal será Gustavo Federico Benítes, acompañado por los asistentes Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo, mientras que Aníbal Matías Alfaro se desempeñará como cuarto árbitro. La designación ya fue oficializada y marca la antesala de un cruce decisivo.

El Albo deberá levantar el 3-2 en contra sufrido en la ida y apostará fuerte a su localía para dar vuelta la serie. Central Argentino llega con la obligación de ganar y confía en hacerse fuerte en casa para meterse en la definición del certamen.

