¿“Pareja” o “novio”? Qué dice la psicología sobre la forma de nombrar una relación

La elección de una palabra revela cómo se concibe el compromiso, el vínculo afectivo y la etapa que atraviesa la relación.

04/02/2026

Llamar “pareja” o “novia” a la persona con quien se comparte la vida cotidiana implica mucho más que una simple elección de palabras. De acuerdo con un análisis publicado por GQ, esta decisión refleja cómo se comprende el compromiso, el tipo de vínculo y el momento que atraviesan las relaciones en la actualidad.

La terminología empleada, lejos de ser superficial, puede revelar acuerdos tácitos, expectativas y la manera en que cada individuo concibe el amor y la convivencia.

La Asociación Americana de Psicología (APA) sostiene que el lenguaje elegido para referirse a una relación sentimental no solo refleja acuerdos y expectativas, sino que también influye directamente en la validación social y la autopercepción del vínculo. Además, recomienda emplear términos respetuosos y alineados con la identidad y las preferencias de quienes integran la relación, ya que el uso de denominaciones inclusivas puede fortalecer el bienestar emocional y el sentido de pertenencia.

“Pareja”: neutralidad, madurez e inclusión

La palabra pareja, indicó GQ, comunica neutralidad y madurez. Se utiliza para describir vínculos que no necesariamente encajan en el modelo tradicional de “novio” o “novia”. Esta flexibilidad convierte a “pareja” en un término inclusivo y apto para señalar una relación estable, sin la carga emocional ni el matiz juvenil asociado a “novia”.

Además, permite que la relación sea definida sin etiquetas de género, algo especialmente relevante en contextos donde la diversidad sexual y de género exige un lenguaje respetuoso y abarcativo.

La neutralidad de “pareja” admite interpretaciones diversas. Llamar así a una persona puede proteger la intimidad y evitar definiciones restrictivas de género o jerarquía. Como han documentado expertos consultados por GQ, la palabra comenzó a circular especialmente en entornos donde ciertos vínculos no contaban con reconocimiento legal. Con el tiempo, se integró al lenguaje cotidiano de todo tipo de relaciones, manteniendo un matiz progresista y reflejando apertura.

Perspectiva psicológica: el valor de la elección

Según la psicóloga clínica Marina Travella, el uso del término “pareja” puede ser un modo de validar la relación como un proyecto conjunto y equitativo. La especialista explicó: “La elección del término suele estar relacionada con el deseo de establecer una identidad compartida que no dependa de los roles tradicionales del amor romántico”.

Así, para muchas personas, “pareja” implica el reconocimiento de una relación madura en la que se comparten tareas, decisiones y el día a día. Compartir responsabilidades y metas comunes suele ser uno de los aspectos más valorados al optar por este término.

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología (APA) advierte que el lenguaje en torno a las relaciones afecta la percepción y la autodefinición dentro del vínculo. En sus guías sobre diversidad en la familia, señala: “El modo en que las personas denominan su vínculo influye en la validación social y en la manera en que se experimentan a sí mismas en el marco de la relación”.

La institución subraya que el lenguaje inclusivo no solo aporta legitimidad, sino que también puede contribuir al bienestar emocional y la autoestima de quienes conforman la pareja.

Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships analizó la relación entre los términos empleados para definir la pareja y la satisfacción conyugal. Los resultados sugieren que elegir una denominación consensuada y significativa para ambos miembros repercute de manera positiva en el bienestar y la estabilidad de la relación. “La construcción conjunta del lenguaje de pareja refuerza la identidad común y permite afrontar los desafíos cotidianos con mayor resiliencia”, concluyeron los investigadores.

Preferencias, percepciones y significado emocional

Sin embargo, no todas las personas se sienten identificadas con ese término. Hay quienes perciben en “pareja” cierta frialdad o una neutralidad excesiva, y consideran que se utiliza por razones de corrección o distancia emocional. En esos casos, “novia” suele asociarse a la espontaneidad y emoción propias del enamoramiento, mientras que “pareja” remite a la estabilidad y la convivencia diaria. La palabra elegida puede marcar la diferencia en la forma en que se vive y se comunica el vínculo.

Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Iowa demostró que denominar a alguien “novia” no solo clarifica la naturaleza del vínculo frente a terceros, sino que también contribuye a reducir la ambigüedad interna y a fortalecer la comunicación sobre expectativas y límites dentro de la pareja.

El modo de referirse a la persona amada también puede estar influido por el entorno social y familiar. En ciertos contextos, emplear “novia” enfatiza la juventud y el deseo de mantener viva la pasión, mientras que “pareja” puede indicar una etapa más consolidada y consciente. La elección, en última instancia, responde tanto a factores culturales como personales.

El análisis de los expertos citados por GQ también subrayó que no existe una opción superior o inferior: “No hay nada incorrecto en decir novia o novio”. La clave está en que cada persona defina su propio lenguaje sentimental según el contexto, la etapa vital y los acuerdos construidos, sin someterse a expectativas externas.

La palabra elegida para nombrar a quien se ama no implica ventaja ni desventaja, sino una forma particular de concebir el amor. La flexibilidad de términos como “pareja” les otorga un lugar central en el lenguaje afectivo contemporáneo, manteniéndose vigentes para quienes desean nombrar sus vínculos desde la diversidad y la experiencia personal. De este modo, el lenguaje se convierte en un reflejo del respeto, la autenticidad y la pluralidad que caracterizan las relaciones modernas.