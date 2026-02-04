Espectacular video: mordió una batería de teléfono y casi se queda sin cara

Aprendió por las malas que no hay que jugar con las baterias de teléfono y mucho menos morderlas.

04/02/2026

Un hombre en la India se ha hecho viral en redes sociales por un video en el que decide morder la batería de su teléfono y esta le explota en la boca, creando una bola de fuego que le cubre toda la cara.

Las imágenes fueron tomadas en lo que parece ser una tienda electrónica mientras el afectado esperaba ser atendido.

El incidente dejó atónitos a los espectadores mientras el fuego se desató en segundos, convirtiendo el aburrimiento en una emergencia médica.

No ha surgido ningún motivo, del porqué mordió la batería, más allá del puro aburrimiento, la curiosidad y una espectacular falta de evaluación de riesgos.