Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

El dato que ilusiona a Central Argentino para la revancha ante General Paz Juniors

El Albo busca revertir la serie en condición de local y se aferra a una estadística que invita a creer.

04/02/2026

De cara a la final de vuelta de la Región Centro del Torneo Regional, Central Argentino tiene un dato que alimenta la ilusión: está invicto como local y ganó absolutamente todos sus partidos en casa a lo largo del certamen. La fortaleza en su estadio se transformó en una marca registrada del equipo, que ahora necesita apoyarse en esa racha para revertir la serie ante General Paz Juniors.

En la fase de grupos, el Albo fue contundente en casa: venció 2-0 a Agua y Energía, 2-0 a Icaño y 3-1 a La Ensenada. Luego, en los cruces eliminatorios, elevó todavía más su nivel: goleó 4-0 a Sportivo Comercio de Campo Gallo, aplastó 5-0 a Juventud Independiente de Catamarca, superó 1-0 a Comercio y cerró con otro impacto fuerte: 4-0 a Vélez.

Fuera de casa también construyó una campaña sólida, con empates ante La Ensenada, Icaño y Vélez, y triunfos ante Agua y Energía, Sportivo Comercio de Campo Gallo, Juventud Independiente y Comercio. La única caída llegó en la ida de la final: el 3-2 frente a General Paz Juniors en Córdoba.

Con ese panorama, el duelo del domingo 8 de febrero aparece como una prueba de carácter. Central Argentino necesita una victoria para dar vuelta la historia y sus números como local explican por qué el plantel y los hinchas creen en la remontada. En su casa, el Albo siempre respondió. Ahora buscará hacerlo otra vez en la noche más importante del torneo.

TEMAS Club Central Argentino Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero
  4. 4. La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
  5. 5. La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT