Franco Armani volvió a entrenarse y River planifica su regreso al arco

El campeón del mundo dejó atrás su lesión, pero Beltrán seguiría como titular ante Tigre mientras Gallardo cuida la puesta a punto del capitán.

04/02/2026

Franco Armani ya se entrena con normalidad en River tras superar la inflamación en el tendón de Aquiles y el desgarro que lo marginó durante la pretemporada. El arquero campeón del mundo volvió a trabajar a la par del plantel y comienza a preparar su regreso, aunque todo indica que no será inmediato.

El buen momento de Santiago Beltrán le dio margen a Marcelo Gallardo para no apurar los tiempos. El juvenil de 21 años acumula tres vallas invictas en tres partidos y viene de su mejor actuación en Primera, lo que llevó tranquilidad mientras el capitán terminaba su recuperación.

Armani no juega desde el 4 de enero, cuando sufrió la lesión muscular en el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes. Recién ahora pudo completar una semana de entrenamientos sin molestias y el cuerpo técnico pretende que sume ritmo progresivamente antes de devolverle la titularidad.

Por eso, el Pulpo podría quedarse afuera del duelo ante Tigre del próximo sábado y apuntar a reaparecer frente a Argentinos, el jueves 11 de febrero. Si se confirma ese plan, Beltrán disputará su cuarto encuentro consecutivo y seguirá consolidándose como alternativa directa, en una pelea por el puesto que también incluye a Ezequiel Centurión, ya recuperado de su lesión.