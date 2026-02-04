Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Franco Armani volvió a entrenarse y River planifica su regreso al arco

El campeón del mundo dejó atrás su lesión, pero Beltrán seguiría como titular ante Tigre mientras Gallardo cuida la puesta a punto del capitán.

04/02/2026

Franco Armani ya se entrena con normalidad en River tras superar la inflamación en el tendón de Aquiles y el desgarro que lo marginó durante la pretemporada. El arquero campeón del mundo volvió a trabajar a la par del plantel y comienza a preparar su regreso, aunque todo indica que no será inmediato.

El buen momento de Santiago Beltrán le dio margen a Marcelo Gallardo para no apurar los tiempos. El juvenil de 21 años acumula tres vallas invictas en tres partidos y viene de su mejor actuación en Primera, lo que llevó tranquilidad mientras el capitán terminaba su recuperación.

Armani no juega desde el 4 de enero, cuando sufrió la lesión muscular en el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes. Recién ahora pudo completar una semana de entrenamientos sin molestias y el cuerpo técnico pretende que sume ritmo progresivamente antes de devolverle la titularidad.

Por eso, el Pulpo podría quedarse afuera del duelo ante Tigre del próximo sábado y apuntar a reaparecer frente a Argentinos, el jueves 11 de febrero. Si se confirma ese plan, Beltrán disputará su cuarto encuentro consecutivo y seguirá consolidándose como alternativa directa, en una pelea por el puesto que también incluye a Ezequiel Centurión, ya recuperado de su lesión.

TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Franco Armani

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, fue detenido en Caracas y enviado a El Helicoide
  2. 2. El sujeto que fue denunciado por su propia madre rompió una vidriera para entrar a robar y terminó con heridas de gravedad
  3. 3. Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero
  4. 4. La Termas de Río Hondo vive una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
  5. 5. La Joaqui respondió a las críticas por las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT