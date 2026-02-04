Buscan a Limón, un gatito que se perdió en el barrio Industria

Sus dueños manifestaron su preocupación y piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.

04/02/2026

Una familia del barrio Industria se encuentra buscando intensamente a Limón, un gatito que se extravió en las últimas horas y aún no pudo regresar a su hogar.

Limón es un gatito gris veteado, de contextura delgada, tiene un año de edad, es machito y se encuentra castrado. Sus dueños manifestaron su preocupación y piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.

Quienes lo hayan visto o tengan algún dato que ayude a dar con su paradero, pueden comunicarse al 3854132034, hablar con Viki.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para que Limón vuelva a casa.

Limón