Un Batallón de Amor por Briana: una movida solidaria para acompañar su lucha diaria

La iniciativa busca reunir ayuda para Briana, una niña de 6 años con parálisis cerebral, y acompañar a su familia en una jornada solidaria que se realizará este sábado en Santiago es tu Río.

04/02/2026

Hay batallas que no se eligen, pero sí se elige cómo enfrentarlas. Briana tiene apenas 6 años y todos los días da una lección de valentía al convivir con la parálisis cerebral. Detrás de su sonrisa hay un esfuerzo enorme, y también una familia que no baja los brazos.

Con ese espíritu nació “Un Batallón de Amor por Briana”, una convocatoria solidaria que busca acompañar a la pequeña y a sus padres -emprendedores que luchan codo a codo por su bienestar- y recordarles que no están solos.

Batallón de Amor Batallón de Amor

La jornada solidaria se realizará este sábado 7 de febrero en Santiago es tu Río, donde vecinos y vecinas podrán acercar su colaboración y ser parte de una red de apoyo que tiene como único objetivo mejorar la calidad de vida de Briana

¿Cómo colaborar?

Se están recolectando los siguientes elementos:

-Leche entera

-Pañales talle XXXG

-Guantes de látex e insumos médicos

-Donaciones directas

Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse al 3854087759.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

TEMAS Solidaridad Santiago es tu Río Un batallón de amor

