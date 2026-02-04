Tras el homicidio de Pretti: el enviado de Trump a Mineápolis anunció el retiro de 700 agentes

Trump decidió poner a Homan al frente al reconocer la necesidad de "desescalar un poco" la situación en un estado y una ciudad gobernadas por demócratas.

04/02/2026

El zar fronterizo Tom Homan anunció este miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migraciones de Mineápolis, donde se encuentra por encargo del presidente Donald Trump tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales.

Homan reconoció en una rueda de prensa que hay una mejor colaboración con las autoridades locales y "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad del norteño estado de Minesota, escenario de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca.

"Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación" con las autoridades locales, se congratuló el enviado, que no precisó si la retirada es solo de la ciudad de Mineápolis o de todo el estado de Minesota.

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.