Ponderan la flamante posta sanitaria de Quebrachito

Un equipo de APS llevó adelante un operativo sanitario en el lugar.

04/02/2026

Autoridades municipales ponderaron el hecho de que un equipo de Atención Primaria de la Salud (APS) del Hospital Dr. Francisco Calise llevó adelante un operativo sanitario y de control en la sala de primeros auxilios del paraje Quebrachito, inaugurada por la Municipalidad de Pinto.

“Es gratificante ver como el personal de salud de nuestro hospital puede realizar un operativo de control de niños, odontologico, vacunación, prevención, etc en un lugar digno, a la altura de las necesidades de los pobladores de nuestros parajes rurales. Es un espacio que además brinda las condiciones dignas para esperar”.

Vale resaltar que antes, operativos de estas características se solían hacer al aire libre, debajo de árboles o en viviendas que ocasionalmente facilitaban sus propietarios.

“Esta es la forma que entendemos de hacer política, elevando las condiciones y dignificando a los vecinos. Sostenemos que la política es lo mejor que nos puede pasar cuando la ponemos al servicio del Pueblo”, destacaron.