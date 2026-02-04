“Yo tengo 35 mil dólares para apostar”: influencer se burló de los trabajadores y terminó suspendido

El streamer Santutu quedó en el centro de una fuerte polémica tras una transmisión en vivo con insultos, frases clasistas y ataques racistas. La organización Bestia lo suspendió de su cargo como CEO.

04/02/2026

“Vos mañana tenés que levantarte temprano para ir a laburar. Yo tengo 35 mil dólares para apostar”.

La frase no fue parte de un sketch ni de una provocación irónica: la dijo en vivo Santiago Rodríguez Zahn, conocido en redes como Santutu, mientras discutía con usuarios que lo cuestionaban por promocionar plataformas de apuestas online.

El fragmento del stream se viralizó en cuestión de minutos y desató una ola de repudio en redes sociales. Lo que comenzó como un cruce con seguidores terminó en una seguidilla de insultos, gestos obscenos y comentarios clasistas y racistas, que colocaron al influencer en el centro de una cancelación masiva.

De referente gamer a protagonista del escándalo

Santutu no es un desconocido en el ecosistema digital argentino. Nacido en La Plata en el año 2000, inició su carrera creando contenido sobre videojuegos, creció en Twitch y logró construir una comunidad de casi 500 mil seguidores en Instagram.

Su ascenso lo llevó a ocupar un lugar de poder en la escena gamer: hasta este lunes era CEO del equipo de esports Bestia, una de las organizaciones más reconocidas del país. Sin embargo, una noche de furia frente a cámara fue suficiente para poner en jaque toda su trayectoria.

Insultos, clasismo y racismo en pleno vivo

El estallido ocurrió cuando algunos usuarios criticaron que su transmisión estuviera patrocinada por casinos online. Lejos de esquivar el debate, el streamer respondió sin filtros.

Durante varios minutos se burló de “los laburantes”, atacó a “nenitos de Twitter”, utilizó expresiones racistas, descalificó cuerpos ajenos y reiteró una idea como argumento central: su supuesta superioridad económica. La cifra de los “35 mil dólares por día” apareció una y otra vez como forma de cerrar cualquier discusión.

El tono agresivo, lejos de una provocación calculada, dejó una escena incómoda y difícil de justificar.

Bestia tomó distancia y anunció su suspensión

La reacción institucional no tardó en llegar. Bestia Esports emitió un comunicado oficial en el que anunció la suspensión indefinida de Santutu de su rol como CEO y aclaró que sus dichos no representan los valores de la organización.

Alejandro “Papo MC” Lococo, fundador del equipo, también se expresó públicamente: repudió las declaraciones, confirmó que mantuvo una extensa charla con el streamer y aseguró que se había cruzado un límite.

Disculpas tardías y una imagen dañada

Horas después, y con el repudio ya instalado, Santutu publicó un mensaje en redes sociales. Aseguró sentir vergüenza al escucharse, dijo no poder creer lo que había dicho y anunció que se alejaría un tiempo para “pensar”.

Las disculpas, sin embargo, no convencieron a todos. Para muchos usuarios, llegaron empujadas por la viralización del escándalo y las consecuencias laborales, más que por una reflexión genuina.

En pocas horas, Santutu pasó de mostrarse intocable frente a su audiencia a quedar fuera del cargo que ocupaba en una de las organizaciones de esports más visibles del país. Un stream, una reacción sin filtro y una frase que quedó marcada resumieron un episodio que volvió a encender el debate sobre responsabilidad, discurso público e influencia en redes sociales.