Crece el rechazo sindical a la reforma laboral: “Cambian las reglas para que pierdan los trabajadores”

SMATA recibió a legisladores y abogados laboralistas para exponer sobre el proyecto.

04/02/2026

Más de 35 gremios industriales rechazan el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, al advertir que se cambian las reglas para que "pierdan los trabajadores”.

Con la presencia del senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) cuestionaron durante un encuentro realizado el martes último en la sede de SMATA que el proyecto tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

“Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, afirmó Recalde y explicó que “con el abaratamiento del trabajo creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó”.

En ese sentido, los oradores coincidieron en que la iniciativa oficial busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario” y que algunas de sus disposiciones “son contrarias a nuestra Constitución”.

También cuestionaron que el proyecto intente “limitar el derecho de huelga para quitarle a los trabajadores una herramienta de acción y de presión”.

Por su parte, Siley subrayó que la reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y sostuvo que “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”.

Además, en el intercambio se denunció que la iniciativa plantea quitar el 1% de los aportes a las obras sociales, lo que significaría “dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

“Las obras sociales ya están en agonía con los terribles costos de la medicina y los medicamentos, para sumarle ahora un nuevo daño a la recaudación”, expresaron.