La intendente Fuentes supervisó la última etapa de construcción del nuevo jardín de infantes Papa Francisco

Está ubicado en el barrio Saint Germain y tendrá orientación ambiental.

04/02/2026

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la etapa final de la obra de construcción del edificio del nuevo jardín de infantes municipal Nº 27 Papa Francisco, que tendrá orientación ambiental, ubicado en el barrio Saint Germés, entre las calles Perito Moreno, Colón, Franklin Moyano y Santa María Magdalena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El establecimiento que será inaugurado próximamente para dar inicio a sus actividades durante el ciclo lectivo 2026 fue proyectado para que los alumnos puedan desarrollar experiencias que estimulen el conocimiento, acompañados por directivos y docentes especializados en educación ambiental y robótica.

El diseño del jardín de infantes incluye huertas ecológicas que permitirán a los niños aprender sobre cultivo de alimentos y concientizarse sobre la importancia de la sostenibilidad. Además, de un parquizado con especies vegetales autóctonas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad local.

También estará equipado con un laboratorio, una sala de arte, una ludoteca y un anfiteatro. Poseerá termotanques solares, juegos infantiles con pisos antigolpes, un molino de viento y un circuito deportivo, recreativo y de estar con un sistema de alumbrado con artefactos, en su mayoría, de iluminación solar.

La intendente Fuentes recorrió el predio junto a los secretarios de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Villa, y de Gobierno, Walter Medina Salomón; y las subsecretarias de Obras Públicas, Rosa Allalla; y de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo, y la directora de Educación, Josefina Muratore.

Con este novedoso emprendimiento, la Municipalidad busca estimular a los niños en todas las áreas del conocimiento, ofreciendo un entorno educativo en diálogo con el medio ambiente, en busca de fomentar la conciencia ambiental desde temprana edad y brindar un espacio de aprendizaje innovador y creativo.