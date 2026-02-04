Ingresar
Argentina afianza su alineamiento político con EE.UU.: firmó un acuerdo sobre minerales y tierras estratégicas

Se suscribió en una reunión convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

04/02/2026

Los gobiernos de Estados Unidos y Argentina suscribieron un acuerdo sobre minerales críticos, entre los que destacan el litio, el cobalto y las llamadas tierras raras.

Según un comunicado de la Cancillería, el instrumento ratifica la asociación estratégica entre ambos países y “su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”.

El llamado Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos fue firmado durante la reunión ministerial sobre minerales críticos convocada en los Estados Unidos por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Los minerales críticos son aquellos de alta importancia económica, pero escasos, y considerados claves para la transición energética. Entre ellos se encuentran el litio, cobalto, níquel, cobre, grafito y las tierras raras, como el neodimio, fundamentales para baterías de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y electrónica avanzada.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados esenciales para la tecnología moderna, la transición energética y la industria militar.

Qué dijo la Cancillería sobre el acuerdo
En un comunicado, la Cancillería anunció que con este acuerdo ambos países “ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”.

“La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”, indicó.

