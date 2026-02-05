Banda internacional construyó un túnel para robar un banco en el casco histórico de Uruguay

Tenía integrantes paraguayos y brasileños. Un llamado anónimo alertó a las autoridades. Habían alquilado un local y desde allí comenzaron a cavar.

La escena podría ser la de una película: policías ingresan al sistema de alcantarillado de Montevideo y encuentran que ladrones estaban construyendo un túnel con la intención de robar un banco en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Uruguay. Cuando los delincuentes se acercaban hacia su objetivo, los agentes activaron un plan.

Así lograron evitar lo que, en palabras del ministro del Interior, Carlos Negro, hubiera sido “el robo del siglo”.

Los policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado, que se presume que fue utilizado por los ahora detenidos para acceder a una entidad bancaria de la zona, informó el Ministerio del Interior. En la Ciudad Vieja está el circuito financiero de Montevideo y hay varias sucursales de bancos alrededor.

Los delincuentes habían alquilado un local comercial a mediados del año pasado, que estaba desocupado. Los investigadores presumen que en ese momento se dieron los primeros contactos para empezar a trabajar.

Un policía grabó cómo fue el operativo a través de una cámara que llevaba en el cuerpo. Allí se ve que los efectivos pasan por el costado de una serie de cajas apiladas hasta que encuentran un hueco sobre el suelo. Por allí ingresaron y se esforzaron por avanzar dentro de la oscuridad, apoyados en todo momento por linternas. Las imágenes muestran cómo los efectivos se arrastran para avanzar hasta que parecen llegar a un espacio más amplio.

El origen de la investigación

Herramientas usadas

La investigación que permitió evitar el “robo del siglo” comenzó el 11 de septiembre, cuando la Policía fue alertada a través de una llamada anónima sobre la posible existencia de una boca de venta de drogas en Neptunia, a 34 kilómetros de la Ciudad Vieja, el barrio en el que se encontraba el objetivo de los delincuentes.

A partir de esa información, se iniciaron las averiguaciones, informó este miércoles el Ministerio del Interior.

El avance de la investigación permitió identificar a otras personas, tanto uruguayos como extranjeros. Y esto fue lo que los condujo a un local ubicado en la Ciudad Vieja, donde se detectó la construcción de un túnel con dirección a una entidad financiera próxima al lugar. Estos datos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que dispuso las órdenes de allanamiento y detención de los implicados.

La Policía realizó cinco allanamientos en la Ciudad Vieja y en El Pinar –a 30 kilómetros de distancia, también en el departamento de Canelones. En una primera instancia se logró la detención de diez personas, que permitió frustrar el intento de robo a una entidad bancaria.

Este miércoles, el Ministerio del Interior también mostró las incautaciones que hubo en estos procedimientos.

La Policía incautó dos vehículos, herramientas de trabajo como palas y picos, ropa utilizada para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: había 30.000 pesos uruguayos, USD 800 y 37.000 reales, entre otros objetos utilizados para la planificación del robo.

¿Quiénes son los imputados? En la conferencia de prensa, el Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, informó que ocho son hombres y tres mujeres. Siete son ciudadanos paraguayos y brasileños, mientras que el resto son uruguayos.

Dinero secuestrado

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en conferencia de prensa que la concreción del robo “hubiera ocasionado un duro daño, golpe, al sistema financiero del país. Y, en definitiva, a la economía nacional”, dijo.

Negro expresó ante los medios su “especial reconocimiento” a todos los funcionarios que intervinieron en la operación. “Este es un ejemplo de una banda o un grupo de personas que se organizaron para cometer varios tipos de delitos, entre ellos la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes”, expresó.