Q’ Lokura presentó junto a Ian Lucas una versión cuartetera de “Caraluna”

El grupo continúa ampliando su repertorio y lanzó una nueva colaboración en vivo con una reversión del clásico de Bacilos.

Hoy 08:22

Q’ Lokura continúa sorprendiendo con nuevos lanzamientos y grandes colaboraciones. En esta oportunidad, la banda cordobesa se unió a Ian Lucas para presentar su versión de Caraluna, el recordado tema de Bacilos, lanzado hace 16 años y que ya acumula más de 363 millones de reproducciones en YouTube.

La canción llegó acompañada de un videoclip grabado en el Estadio Vélez cuando los cantantes visitaron a Fede Vigevani en su show. El youtuber se presentó frente a una multitud y durante su evento distintos cantantes fueron desflinando en el escenario como La Joaqui y Emma Demichelis.

Este estreno se suma a una seguidilla de éxitos para la banda. Hace apenas dos semanas, la banda había lanzado junto a Damián Córdoba el enganchado Te pido que la dejes / Qué tal, canciones que se posicionaron entre las más escuchadas de YouTube y que actualmente ocupan el puesto 3 del ranking de tendencias musicales.

Además, recientemente presentaron junto a La Pepa Brizuela, Un millón de rosas / Se nos fue el amor / La carta”, grabado en el Movistar Arena, que también logró meterse entre los primeros puestos y hoy se ubica en el puesto 10 de los más vistos.

Con colaboraciones constantes, escenarios repletos y millones de reproducciones, Q’ Lokura reafirma su gran presente y se consolida como uno de los grupos más fuertes y escuchados del cuarteto actual.

