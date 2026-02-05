La ANMAT retiró del mercado productos capilares y perfumes por falta de habilitación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización y distribución de una serie de productos para el cuidado del cabello y perfumes artesanales, elaborados por cinco empresas, al constatar que no estaban debidamente inscriptos en los registros oficiales.

Las medidas fueron formalizadas a través de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y alcanzan a las firmas Shine Hair, Zentidos, Química C.E.A., Química El Regreso S. R. L. y Mumytalooks.

En el caso de Shine Hair, la ANMAT prohibió todos los productos de la marca que contenían, entre otros, biotina, células madre vegetales, nutriplex hialurónico, keratina líquida, botox con biotina, además de shampoos y acondicionadores extra ácidos y con argán. Según se indicó, ninguno de estos artículos contaba con la inscripción sanitaria obligatoria.

Desde el organismo explicaron que, tras consultar la base de datos oficial, no se encontraron cosméticos registrados cuyos datos coincidieran con los consignados en el rotulado, lo que motivó la sanción.

Una situación similar se detectó con Mumytalooks, que comercializaba productos para el cuidado capilar sin inscripción en el Registro Nacional de Cosméticos. En particular, el caso del “Shampoo Plex Premium” presentó rotulado engañoso, ya que el laboratorio declarado como fabricante había sido dado de baja años atrás y no posee habilitación vigente.