La ANMAT retiró del mercado productos capilares y perfumes por falta de habilitación

Las medidas fueron formalizadas a través de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y alcanzan a las firmas Shine Hair, Zentidos, Química C.E.A., Química El Regreso S. R. L. y Mumytalooks.
En el caso de Shine Hair, la ANMAT prohibió todos los productos de la marca que contenían, entre otros, biotina, células madre vegetales, nutriplex hialurónico, keratina líquida, botox con biotina, además de shampoos y acondicionadores extra ácidos y con argán. Según se indicó, ninguno de estos artículos contaba con la inscripción sanitaria obligatoria.
Desde el organismo explicaron que, tras consultar la base de datos oficial, no se encontraron cosméticos registrados cuyos datos coincidieran con los consignados en el rotulado, lo que motivó la sanción.
Una situación similar se detectó con Mumytalooks, que comercializaba productos para el cuidado capilar sin inscripción en el Registro Nacional de Cosméticos. En particular, el caso del “Shampoo Plex Premium” presentó rotulado engañoso, ya que el laboratorio declarado como fabricante había sido dado de baja años atrás y no posee habilitación vigente.
La prohibición también alcanzó a los perfumes artesanales y de autor de la marca Zentidos, cuyos productos no estaban inscriptos y carecían de datos identificatorios esenciales, como el lugar de elaboración. Además, se constató que se ofrecían a la venta a través de Instagram, sitios web y plataformas de comercio electrónico con envíos.
Las autoridades alertaron que estos productos podrían contener formol, sustancia que puede provocar irritación en la piel y los ojos, ardor, picazón, problemas respiratorios y otras alteraciones severas.
La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sostuvo que la falta de inscripción impide conocer la eficacia, seguridad, formulación y fecha de vencimiento de los productos, por lo que su uso representa un riesgo potencial para los consumidores. Por ese motivo, recomendó su prohibición total.