Globos de cumpleaños inflados con gas explotaron dentro de un ascensor hiriendo a tres personas

Un repartidor subió con los objetos al ascensor cuando se produjo la explosión. Las autoridades tratan de determinar que gas se usó para el inflado de los artículos.

Una estudiante de 21 años resultó con quemaduras en el brazo, el cuello y el abdomen luego de que varios globos inflados con gas explotaran dentro del ascensor de un edificio residencial en la ciudad india de Goregaon, en el oeste del país.

El grave episodio ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 22, en el edificio Amol Tower, cuando un repartidor ingresó al ascensor transportando entre 10 y 12 globos con gas, destinados a un festejo de cumpleaños. Segundos después, y por causas que se investigan, los globos explotaron de manera repentina.

La joven herida fue identificada como Himani Tapriya, oriunda de la ciudad de Surat, quien acababa de llegar al edificio para visitar a una tía. En su declaración ante la Policía, relató que se encontraba dentro del ascensor junto al repartidor y otra persona cuando ocurrió la explosión.

Como consecuencia del incidente, Tapriya y el repartidor, Raju Kumar Mahato (32), sufrieron quemaduras y debieron recibir atención médica inmediata. Una tercera persona no fue identificada y no se conoce si resultó herida. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que la estudiante se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, la Policía de Goregaon imputó por negligencia al dueño del comercio que vendió los globos, T. K. Jaiswal, al considerar que no brindó instrucciones ni medidas de seguridad al empleado encargado de la entrega. La causa fue registrada bajo el artículo 125 del Bharatiya Nyaya Sanhita, la normativa penal vigente en la India.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades del caso y establecer cómo se produjo la explosión dentro del ascensor.