El policía federal acusado por la muerte de Thiago Correa irá a juicio

Facundo Aguilar Fajardo será juzgado por homicidio culposo del niño de 7 años, quien murió tras ser alcanzado por una bala disparada por el oficial.

Hoy 09:05

La causa contra el policía federal Facundo Aguilar Fajardo, acusado por el homicidio culposo de Thiago Correa y exceso de legítima defensa, fue elevada a juicio por decisión de Roberto Occhipinti titular del Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza.

EL POLICÍA SIGUE DETENIDO Y SERÁ INDAGADO OTRA VEZ

- El juez Rubén Occhipinti ordenó la ablación de órganos de Thiago.

- El policía federal acusadonde causarle la muerte de forma accidental al defenderse de un robo, será indagado otra vez, ahora por homicidio. pic.twitter.com/GL96eNqIXW — Vía Szeta (@mauroszeta) June 7, 2025

El magistrado, de esta manera, rechazó el sobreseimiento que había presentado la defensa del agente. Thiago, de 7 años, murió al ser alcanzado por una de las balas que disparó Aguilar Fajardo, en medio de un intento de robo, cuando esperaba el colectivo junto a su papá en la localidad de Ciudad Evita.

“La defensa había planteado nulidades, pero el juez las desestimó y dispuso que el expediente se remita a un tribunal que será sorteado”, explicaron las fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el padre de la víctima, Fabián Correa, expresó que “seguirá luchando” para que el uniformado sea juzgado por homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego. “Hay que seguir y no bajar los brazos. Eso es lo importante”, remarcó.

Por otro lado, Uriel Alexis Montenovo (21), Uriel Emanuel Leyva (21), Brandon Corpus (18) y Joaquín López Otto son los cuatro ladrones implicados en la tentativa de robo al policía.

Corpus murió tras recibir seis tiros del arma reglamentaria del federal, mientras que resultaron heridos Montenovo, con un disparo en la pierna, y uno de los plomos impactó en el abdomen de Leiva.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2025, cuando el oficial baleó a los delincuentes que intentaron robarle mientras iba con su madre. En medio del enfrentamiento, Thiago recibió un disparo mortal.