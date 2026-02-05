Julio Cordero defendió la reforma laboral: “No se quita ningún derecho esencial”

El secretario de Trabajo cuestionó las protestas que se evalúan desde la CGT. "El aguinaldo ni se toca y la indemnización queda totalmente aclarada", sostuvo.

Hoy 10:28

Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió con firmeza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa “no quita ningún derecho esencial” a los trabajadores. En diálogo con Esta Mañana, por Radio Rivadavia, el funcionario sostuvo que la propuesta apunta a reactivar el empleo formal en la Argentina.

Durante la entrevista, Cordero remarcó que el texto enviado al Congreso fue trabajado previamente en una mesa de diálogo institucional, de la que participaron representantes sindicales, incluida la CGT. En ese sentido, cuestionó los anuncios de medidas de fuerza anticipadas y consideró que el debate debe darse dentro de los carriles institucionales, sin afectar a la sociedad.

“No se quita ningún derecho esencial”

Al referirse al contenido de la reforma laboral, el funcionario fue tajante: “No se quita ningún derecho esencial en esta reforma”. En ese marco, descartó de plano que se eliminen las vacaciones pagas, el aguinaldo o la indemnización por despido, y aseguró que esos institutos no solo se mantienen, sino que quedan mejor definidos para evitar interpretaciones judiciales que generaban litigiosidad.

Respecto a las indemnizaciones, explicó que el proyecto mantiene el cálculo tradicional —un mes de sueldo por año trabajado— y propone la creación de un fondo de asistencia laboral, pensado especialmente para pymes, que facilite el pago en casos de desvinculación y reduzca los conflictos judiciales prolongados.

Empleo, jóvenes y salario dinámico

Cordero sostuvo que la reforma busca romper con el estancamiento del empleo registrado, que —según indicó— se encuentra detenido desde 2011. En ese contexto, señaló que el proyecto está orientado a generar más trabajo formal, especialmente para jóvenes, y a dar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores.

Finalmente, destacó la incorporación del concepto de salario dinámico, que permitirá otorgar premios o incentivos adicionales sin que estos se transformen en costos permanentes. “Todo es positivo y está pensado para que contratar deje de ser un riesgo”, concluyó el secretario de Trabajo, al defender una iniciativa que sigue generando fuerte debate político y sindical.