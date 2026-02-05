Con goles de Giuliano y Almada, el Atlético de Madrid goleó al Betis y avanzó en la Copa del Rey

El equipo del Cholo Simeone jugó un gran partido fuera de casa, le ganó el duelo al Ingeniero Pellegrini y entró así a las semifinales del torneo.

Hoy 19:05

Sonríe el equipo de los argentinos: el Atlético Madrid del Cholo Simeone venció este jueves 5-0 al Real Betis de Manuel Pellegrini por los cuartos de final de la Copa del Rey, entrando así a las semifinales de la competición. Y no fue un partido menor… Giuliano y Almada anotaron en la goleada y Ademola Lookman, el fichaje estrella del Colchonero, tuvo un debut espectacular.

Los primeros 45 minutos, en los cuales solamente hubo un argentino en cancha (Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina arrancaron en el banco de suplentes), fueron una montaña rusa de emociones. El Atleti mostró una alta intensidad, al punto que se encontró con una tremenda seguidilla de goles.

Tras un córner de Koke, Hancko anticipó el primer palo y la clavó de cabeza a los 12’, Giuliano la mandó a guardar luego de un pase al medio a los 30’, y Lookman se armó una muy linda jugada 37’, con dos enganches dentro del área, que terminó significando su primer grito con la camiseta del Atlético.

El segundo tiempo, en cambio, no tuvo nada que ver con la anterior mitad. Los del Cholo bajaron un cambio, teniendo en cuenta que la diferencia en el marcador era importante, y el Betis tampoco se animó demasiado. Y en el medio del correr de minutos, llegó el cuarto de la mano de Antoine Griezmann: Lookman le dio una asistencia de lujo y el francés definió con la tranquilidad que tanto lo caracteriza.

A los 67’ entraron Nahuel Molina y Thiago Almada, siendo este último el autor del quinto de la noche, justo cuando estaba por terminar el partido: le dio un muy buen pase a Griezmann, disparó, el arquero dejó rebote y ahí, con el arco servido, definió el argentino.

Con este altísimo nivel, el Cholo tiene material para ilusionarse. Si bien en La Liga será muy difícil arrebatarle el campeonato al Barcelona o al Real Madrid, la Copa del Rey podría ser el trofeo local a conquistar en esta temporada. Además el deseo es enorme, considerando que es un título que el Colchonero no levanta desde 2013.