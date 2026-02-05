Ingresar
Quimsa intentará seguir de racha en la Liga Femenina ante Gorriones en el Ciudad

La Fusión defiende su gran presente como escolta, mientras que la visita llega en un buen momento y quiere sostener su levantada en Santiago.

Hoy 10:26

Quimsa y Gorriones se enfrentarán este jueves desde las 20.30 en el estadio Ciudad, en Santiago del Estero, por una nueva jornada de la Liga Femenina. El partido se podrá ver por Básquet Pass y tendrá como árbitros a E. Páez y J. Salinas. El historial marca ocho cruces previos, con ventaja para Gorriones por 5-3.

La Fusión atraviesa un gran momento y se consolida como el principal escolta de Chañares con un récord de 4-1. Viene de una gira positiva por Córdoba que cerró con un triunfo de peso por 56-50 ante el subcampeón. La clave estuvo en un primer cuarto demoledor, donde sacó una máxima de 17 puntos (30-13) que terminó siendo decisiva. María Emilia Rojas (11), Lorena Campos (10) y Lara Pérez Gramajo (10) lideraron la ofensiva y concentraron más de la mitad del goleo.

Del otro lado, Gorriones llega en su mejor pasaje del torneo tras semanas movidas a nivel interno. Luego de cambios en el cuerpo técnico por un arranque adverso, el equipo encadenó cuatro victorias consecutivas y elevó su marca a 4-3. En su última presentación venció a San José por 61-50, apoyado en un parcial inicial de 27-12 que marcó el rumbo. El ataque mostró reparto y variantes con Joaquina Gregorio (15), Jacqueline Soto (14), Candela Ruffino (13) y Lucía Pisipiero (12) como principales armas.

El cruce promete intensidad entre dos equipos en alza. Quimsa quiere hacerse fuerte en casa para sostener su lugar en la tabla, mientras que Gorriones apuesta a prolongar su racha y achicar la diferencia en el historial.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Femenina de Básquet

