Confirman que restos óseos hallados pertenecen a un joven desaparecido en mayo del 2025

Uno de los restos óseos encontrados durante la búsqueda del joven desaparecido en la zona de Iruya fue identificado científicamente como perteneciente a Fernando José Rodríguez, de 29 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La confirmación se obtuvo tras estudios genéticos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que arrojaron una probabilidad de correspondencia superior al 99,99%.

Rodríguez había sido visto por última vez el 9 de mayo de 2025, cuando participaba de las festividades patronales de la Virgen de Luján en el paraje Chiyayoc. La denuncia formal por su desaparición fue radicada dos días después por sus familiares, lo que dio inicio a una investigación judicial y a un amplio operativo de búsqueda.

Te recomendamos: Salta: entró por el techo, atacó a su ex con un machete y amenazó con hacer explotar una garrafa frente a su hija

La causa está a cargo del fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien coordinó múltiples tareas investigativas desde el inicio. Las acciones incluyeron inspecciones en el terreno, recepción de declaraciones testimoniales y el despliegue de recursos especializados en una zona caracterizada por su geografía compleja y de difícil acceso.

En el operativo participaron distintas áreas de la Policía de la Provincia, como Infantería, Bomberos, GORA, División Canes, GOPAR y el Departamento de Planificación y Coordinación Operativa, con el apoyo de canes adiestrados, drones y equipos provenientes de la provincia de Tucumán. Entre el 17 y el 18 de junio, el fiscal González se constituyó personalmente en el área junto a personal de la Unidad de Investigación UGAP para profundizar las tareas.

El hallazgo de restos óseos

El 22 de diciembre y en meses posteriores se produjo el hallazgo de restos óseos y un par de zapatillas dentro del perímetro de búsqueda. Tras su recuperación, se dispuso la preservación de los elementos y la extracción de muestras genéticas a familiares directos del joven desaparecido.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a través de su Departamento de Biología Molecular Forense, confirmó que uno de los restos óseos es compatible con el ADN de una de las hermanas de Rodríguez, lo que permitió establecer con alto grado de certeza su identidad.