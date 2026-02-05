De pieza clave a relegado: el nuevo rol de Kevin Castaño en River

El colombiano perdió terreno tras la llegada de refuerzos en el mediocampo y hoy corre de atrás en la consideración de Gallardo.

Hoy 10:49

El presente de Kevin Castaño en River cambió fuerte en el inicio de 2026. El mediocampista colombiano, que había sido titular durante gran parte del año pasado, todavía no sumó minutos oficiales en el Torneo Apertura y quedó relegado tras la llegada de Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes se adueñaron del mediocampo junto a Tomás Galván.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Después de un cierre de 2025 que Marcelo Gallardo calificó como “para el olvido”, el entrenador metió mano en la estructura del equipo. A pesar de que Castaño fue una apuesta importante del club —River pagó 14 millones de dólares por su pase— el DT priorizó reforzar la mitad de la cancha. Los nuevos nombres respondieron rápido y eso empujó al colombiano al banco, sin oportunidades en los primeros tres partidos del año.

Su representante, Sebastián Olarte, bajó el tono a la situación y remarcó que el jugador asume el desafío. “El fútbol es de momentos y un futbolista de su jerarquía entiende que la competencia eleva el nivel”, explicó. Además, aseguró que Castaño “entiende perfectamente que debe levantar” su rendimiento y que no está preocupado, sino enfocado en pelear un lugar dentro de un plantel de alta exigencia.

Olarte también reveló la admiración del volante por Gallardo. Según contó, el técnico fue clave para que dejara Rusia y aceptara el proyecto de River. El colombiano cree que el Muñeco puede potenciarlo y considera que entrenar bajo su conducción es parte central de su crecimiento profesional.

Con el tridente Moreno–Vera–Galván consolidado, hoy sus chances de meterse en el once parecen reducidas. Sin embargo, el calendario cargado de 2026 —con torneos locales y Copa Sudamericana— le abre puertas. Castaño sabe que necesitará mostrar su mejor versión si quiere recuperar terreno en River y sostener su ilusión de llegar al próximo Mundial con su selección.