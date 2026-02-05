Mitre ajusta detalles en la recta final de la pretemporada

El Aurinegro sostuvo una práctica intensa y continúa afinando su puesta a punto para la Primera Nacional.

05/02/2026

El Club Atlético Mitre llevó adelante una nueva jornada de entrenamiento con trabajos intensos y dinámicos, en el tramo final de la preparación para el inicio de la Primera Nacional. El cuerpo técnico elevó las cargas con una práctica enfocada en lo físico, buscando consolidar la base atlética del plantel.

La sesión combinó tareas de acondicionamiento con ejercicios con pelota, apuntados a reforzar aspectos técnicos y tácticos. Hubo bloques de circulación, presión y coordinación colectiva, con el objetivo de afianzar mecanismos de juego que el equipo pretende mostrar en el torneo.

El plantel trabaja con buen ritmo y compromiso, ajustando detalles en cada entrenamiento. En Mitre saben que el arranque del campeonato exigirá intensidad desde el primer partido, por eso la preparación entra en una etapa clave para llegar con el equipo en plenitud.