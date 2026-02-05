Insólito robo en Termas de Río Hondo: entraron por una ventana y se llevaron $1.180.000

El damnificado descubrió el faltante del dinero que guardaba en su habitación y sospecha que el robo ocurrió durante la noche.

Hoy 11:33

Un hombre de la localidad de Villa Balnearia fue víctima de un importante robo luego de que personas desconocidas ingresaran a su vivienda y se llevaran una suma superior al millón de pesos, sin provocar daños ni forzar accesos.

De acuerdo a fuentes judiciales y policiales, el hecho fue denunciado por Antonio Juárez, de 63 años, domiciliado en calle Juan Felipe Ibarra, quien se presentó en la Comisaría Comunitaria N°57 tras notar el faltante del dinero.

Según manifestó el damnificado ante los efectivos, el dinero —un total de $1.180.000— se encontraba guardado dentro de un placard en su habitación. Al realizar un control, advirtió que la suma ya no estaba, por lo que presume que el robo se produjo durante la noche.

Juárez indicó además que suele dejar una ventana abierta para ventilar el inmueble debido a las altas temperaturas, circunstancia que habría sido aprovechada por los autores del hecho para ingresar sin ejercer violencia.

Tras tomar conocimiento de la situación, los uniformados se comunicaron con el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, quien ordenó que el expediente sea remitido de manera directa al Ministerio Público Fiscal, a fin de avanzar con la investigación y lograr el esclarecimiento del hecho.