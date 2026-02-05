CCB dicta talleres de arteterapia, de tango y encuentros de ajedrez para adultos

Los talleres arteterapia están dirigidos a chicos de 6 a 14 y los otros para adultos. Días y horarios en la nota.

Hoy 11:47

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará, a partir de este jueves 5 de febrero y en forma continuada, durante todo el año el Taller de Arteterapia, dirigido a chicos de 6 a 14 años con síndrome de Asperger, Autismo y TDAH.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mediante expresiones artísticas como la pintura, el teatro, la danza, la música, etc, el arteterapia explora el inconsciente de la persona, permitiendo que se exprese, encuentre una solución a sus problemas y mejore su salud mental.

El arteterapia permite conocer nuevas vías para expresar sentimientos y emociones a través del lenguaje verbal y no verbal, ampliando la capacidad de comunicación.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Las sesiones se desarrollan en un lugar de silencio (acompañando con música suave de fondo) escucha e introspección, un ambiente relajado donde las personas no establezcan conversaciones, para disparar la abstracción y concentración en la propia obra.

Asimismo, dio a conocer que a partir del sábado 7, desde las 9,30 hs., y durante todos los sábados, en forma continuada, tendrá lugar el Taller de Tango, dirigido a mayores de 40 años y no requiere inscripcion previa.

Se trata de un espacio, donde los adultos encuentran el camino al movimiento, la contención del abrazo y todo lo que necesitan para el bienestar psicofísico.

El encuentro con el tango, sus letras y técnicas que llevan a mejorar la postura y la adquisición de herramientas para una mejor calidad de vida.

Por último, el CCB informa el inicio de actividades de los Encuentros de ajedrez para adultos, este sábado 7 de febrero y durante todos los sábados del año, en el horario de 18:00 a 19:30hs. Los mismos están dirigidos a personas mayores de 18 años sin límite de edad y no requiere inscripcion previa.

Por medio de estos encuentros se propone despertar en los participantes, las capacidades intelectuales y desarrollar su pensamiento lógico, fortaleciendo las habilidades para resolver problemas, mejorar la memoria y concentración y fomentar el pensamiento creativo. Y a su vez, aprender acerca de las reglas y objetivos del juego, el movimiento de las piezas y jugadas.

Las inscripciones para el taller de Arteterapia, se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.