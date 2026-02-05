“Me veía monstruosa”: Miriam Lanzoni habló del duro momento que atraviesa por una enfermedad autoinmune

La actriz se sinceró en una entrevista con Moria Casán y contó cómo la psoriasis afectó su cuerpo, su autoestima y su vida cotidiana.

En una entrevista con Moria Casán para el programa La mañana con Moria (eltrece), Miriam Lanzoni habló sobre la enfermedad que atraviesa y explicó las dificultades que enfrentó desde que supo lo que tenía.

“Me vulneró mucho”, lanzó la artista para detallar el sentimiento que la envolvió desde que le diagnosticaron psoriasis, una enfermedad autoinmune que afecta a la piel y a otras partes del cuerpo.

Miriam Lanzoni habló con Moria Casán luego de que se viralizaran las fotos que ella misma publicó sobre cómo estaba afectada por la psoriasis.

“Ahora estoy bien. Estoy saliendo de un proceso. Estoy acompañando a eso y a entender el proceso de sanación”, comentó la actriz, que ya no tiene la piel como en las imágenes que trascendieron.

“¿Te enojaste con tu enfermedad?“, preguntó Moria. ”Me vulneró mucho. Me conocés, soy muy fuerte. Uno se pone el traje de autosuficiente, de guerrera, de poder con todo, pero un día no tenés más el escudo ni la espada para ir a pelear. Te encontrás sin nada y entendiendo que la

La conductora le remarcó que al tener una piel “tipo porcelana”, seguro que fue muy difícil para ella que de golpe se brote como lo hizo. “Fue como un quiebre. Un día estaba absolutamente brotada con escaras en la piel, con lesiones. Eran muy evidentes y había algo también en la mirada del otro que a mí me incomodaba”, explicó.

Lanzoni contó que en aquel momento dijo “basta” y buscó ayuda. “Esto a mí no me va a afectar ni definir, ni una mancha, ni mil manchas, ni cualquier otra cosa. Aprendí a llevarlo y le hice frente”, remarcó.

La actriz contó que su drama se inició cuando sufrió la perdida de un asistente muy querido por ella, que le provocó una angustia enorme. Lanzoni repasó que luego de esa muerte, ella siguió trabajando varios meses como si nada y un día en el que vio un dibujo y recordó a su compañero, se quebró. Desde ese momento, el brote tomó su cuerpo.

“Largué por ahí. Esas fotos (las que se viralizaron) son de los días que yo me animé a tomarme fotos, porque era peor. Estaba irreconocible, monstruosa, no me animaba a salir a la calle. La verdad es que no la pasé bien”, comentó.

Desde Mar del Plata, ciudad en la que está estrenando una obra de teatro en la temporada, Lanzoni contó que controla la enfermedad que tiene no se hace solo con cremas. “No se trata solo de manera epidérmica, es un laburo integral. Hay que tratarse por todos lados porque no es que te ponés una cremita y se va”, cerró.